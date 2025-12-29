麗尊酒店高雄市民限定「港都暖味」鍋物活動延長至1/31 加開晚餐時段 午晚餐皆可享用暖鍋優惠

▲麗尊酒店港都暖味 限定鍋物活動延長。（圖／麗尊集團提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】愛吃火鍋的高雄人注意，麗尊酒店木櫃工廠創意鍋物12月推出「港都暖味」鍋物高雄市民限定優惠活動，因貼近大眾日常、價格親民，迅速累積口碑。因應顧客反應熱烈，麗尊集團宣布活動延長1個月，至2026年1月31日，更加開晚餐時段，讓市民不論午餐或晚餐，都能在冷氣團來襲與年末聚餐時，與親朋好友享用「港都暖味」的暖鍋體驗。

麗尊集團表示，「港都暖味」活動主打高雄市民限定優惠方案，以平日午餐為主要訴求，有不少熟客一週光顧兩到三次，依照不同時段與聚餐對象，選擇不同湯頭與食材，因為價格親民，口碑迅速累積，加上近期氣溫下降，使木櫃工廠創意鍋物人氣旺。回應消費者需求，活動延期到2026年1月底，並加開瓶日晚餐時段同享優惠，讓上班族群也能在下班後與家人朋友共同享用美味鍋物。

廣告 廣告

麗尊酒店指出，木櫃工廠創意鍋物有多種湯底選擇，均為主廚精心熬製，其中最受歡迎、被常客暱稱為「四大天王」的經典湯底，包括香蒜豚骨湯、四川麻辣湯、日式壽喜燒，以及素食者也能享用的香菇昆布湯。

香蒜豚骨湯以慢火熬煮的豚骨高湯為基底，融合蒜香與油脂的圓潤厚度，入口溫潤卻不膩口；四川麻辣湯透過花椒與辛香料層層堆疊，麻而不躁、辣中帶香，深受重口味族群喜愛；日式壽喜燒湯頭甘甜醬香，適合搭配肉品與多樣配料，展現日式家常鍋物的溫柔層次；木櫃工廠也不忘暖暖素食者的胃，香菇昆布湯則以乾香菇與昆布熬煮，湯色清澈、風味純粹，是素食者與偏好清爽口感顧客的安心選擇。