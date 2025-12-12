麗星郵輪取消高雄南向菲律賓3航程 海洋局、港務公司說話了

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府及台灣港務公司力推麗星郵輪探索星號以高雄為母港，往南航向菲律賓及越南，市長陳其邁曾於今年6月出席發布儀式；但探索星號11月16日首航啟程不到1個月，麗星郵輪宣布取消前往菲律賓連續3次航程，調整至日本沖繩。由於航程早已公布且銷售，遭旅客控訴影響權益，更被質疑賣相差才臨時變更行程。

對此，高市府主責的海洋局聲稱，近日從高雄往東南亞航程人數大多達8成，顯示前往菲律賓航程推廣得不錯，但麗星郵輪基於商業綜合考量，進行部分高雄出發的航線調撥，船公司已提供配套方案給旅客選擇。

廣告 廣告

高雄港務分公司表示，從11月16日至12月12日，探索星號已從高雄港出發9趟母港航程，包含1趟日本、1趟公海遊、2趟越南、5趟菲律賓，這4類航線的搭乘人數並無顯著差異。

這次麗星郵輪調整南向航程，應為船公司基於綜合考量所作的航線調整，提供旅客多元航線選擇，高雄港務分公司尊重船方規劃，並將持續與郵輪公司保持密切合作。

據了解，高市府為凸顯對探索星號郵輪南向航程的重視，民政局曾研擬動用文康經費，安排890位里長登船前往菲律賓佬沃，尚未定案就引發爭議。觀光局則結合高鐵公司推出優惠措施，期盼吸引北部消費者到高雄搭郵輪，但這次臨時變更行程，就有北部旅客指控：「船公司非常糟糕，罔顧旅客權益，沖繩行程今年就已經去過了，才特地搭高鐵下去要玩菲律賓，假都請了，無法改期，去一個已經去過的行程？！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》麗星郵輪探索星號取消菲律賓3航程轉日本 船公司提配套措施

日經亞洲：Meta撤資 台灣事實查核中心陷營運危機

高山下雪機會來了！大陸冷氣團明晚報到 急凍到下週一早上

被現實擊潰！70歲退休部長當保全：遭年輕主管呵斥好屈辱

