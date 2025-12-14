麗星郵輪台籍旅客浴室摔倒昏迷 黑鷹直升機頂風雨吊掛救援

一艘巴拿馬籍的麗星郵輪於13日傍晚航行至花蓮縣東北方約50海浬處時，發生緊急事故，一名台籍男性旅客在浴室跌倒失去意識，情況危急。空勤總隊獲報後立即派遣花蓮駐地黑鷹直升機前往救援，搜救人員冒著東北季風、雨勢及海浪等惡劣天候，成功將患者以擔架吊掛方式救出，並安全送回台灣接受治療。

空勤隊冒著風雨吊掛傷患，將人緊急送醫。（圖／TVBS）

黑鷹直升機在接獲求救訊息後迅速升空，朝著燈光閃爍的郵輪飛去。當時受到東北季風影響，現場風速和海浪都十分強勁，加上下雨和光線昏暗，大大增加了救援難度。經過機組人員評估，他們決定採用擔架吊掛方式，成功將患者固定並從甲板順利吊掛救出。空勤總隊一大三隊長趙強本表示，在海上進行救援時，夜間海象不良是最糟糕的狀況。他解釋道，在這種情況下，船隻在移動的狀態比較好，因為如果船不動，會受到海象的影響而前後左右晃動，但如果船往前行駛，即使船身有擺動，也會有一個固定的頻率，有助於救援行動的進行。

搜救人員平時就會在比郵輪還小的艦艇上進行吊掛訓練，為各種複雜情境做準備，而且大多數國際郵輪都設有直升機甲板，方便進行救援行動。每次執行任務前，救援團隊都會先確認氣流與風向等關鍵因素，以確保行動安全。黑鷹直升機如果主油箱加滿，安全航行距離可達到74海浬；若副油箱也加滿，總航程可達約143海浬，這都包含30分鐘的救援時間和返程所需油量。每一次出勤對搜救人員來說都充滿風險，他們必須承受巨大壓力並與時間賽跑，這不僅考驗著他們的經驗，也考驗著平日扎實的訓練成果。

