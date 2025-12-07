麗星郵輪攜手臺灣港務公司 逾60位乳癌病友穿白紗登台演出

超過60位乳癌姐妹穿上象徵「新生」的白紗，登上麗星夢探索星號的豪華舞台演出。（麗星郵輪提供）

麗星夢郵輪以策略合作夥伴與場地贊助者的身分，與臺灣港務公司在探索星號郵輪上共同舉辦「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」活動。超過60位乳癌姐妹穿上象徵「新生」的白紗，登上麗星夢探索星號的豪華舞台演出。此次合作體現豪華郵輪積極履行社會責任的品牌溫度，同時推廣郵輪旅遊的無憂特色。

對於剛走過艱辛療程的康復者來說，長途旅行是心中的夢想，但傳統旅行中頻繁搬運行李與舟車勞頓的過程，卻容易造成體力負擔。因此，麗星夢探索星號通過這次的贊助，實地推廣郵輪旅遊的獨特優點，傳達「最輕鬆圓夢」的願景，就是無憂慮的「移動城堡」，郵輪旅遊最大的優勢，就是「一次打包，輕鬆玩遍世界」。旅客登船後無需重複移動行李、更換住宿，能將全部心力放在享受船上設施、休閒娛樂，以及找回自信與笑容上。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，這次活動意義非凡。「作為疫後第一家也是唯一一家在台深耕自營的國際郵輪公司，麗星夢探索星號在高雄迎來了自己的新生。我們看到白紗姐妹們勇敢站出來，那份『面對挑戰、迎向未來』的力量，其實跟我們品牌精神不謀而合。」

徐牧柔指出，「人生雖有考驗，但只要勇敢面對、不輕易放棄，就能夠成功為自己的人生再次按下啟動鍵。我們很高興能提供這個場合，為這趟新生之旅創造更多可能。」徐牧柔最後也獻上最真摯的祝福：「我們的船名，其實就是麗星夢郵輪獻給大家的祝福。願大家的心情永遠如『麗』日般美好，做夜空中最閃亮的『星』，承載著『夢』想，勇敢開啟下一段精彩的『探索』旅程！」

為讓這份祝福延續，麗星夢郵輪除提供場地支持外，更額外加碼送出兩張六天五晚的豪華露台房郵輪船票，行程可任選從高雄出發前往菲律賓的佬沃、公主島、長灘島、科隆，或越南的峴港、下龍灣等南向精選航線，讓幸運者能真正搭上這艘幸福啟航的船，實踐心中的願望。

麗星夢郵輪高度肯定主辦方臺灣港務公司在推廣郵輪業務與實踐企業社會責任上的努力。徐牧柔強調：「我們與臺灣港務公司是最好的夥伴。麗星夢探索星號承諾，未來將持續攜手港務公司，共同打造一個更包容、更友善的郵輪旅遊生態圈，讓更多需要關懷的群體，都能輕鬆、愉快地探索世界。」

