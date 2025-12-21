麗星郵輪歡迎大馬麥當勞叔叔之家慈善基金家庭登上「領航星號」 歡樂溫馨

麗星郵輪攜手馬來西亞麥當勞叔叔之家慈善基金（馬來西亞RMHC）溫馨招待近二百名患病兒童及其家庭登上「領航星號」郵輪，受邀出席的兒童及其家屬，皆為麥當勞叔叔之家的受益家庭；多年來，麥當勞叔叔之家持續為陪伴孩子在吉隆坡敦姑阿茲莎醫院接受治療的家屬，提供一個充滿關懷與支持的「第二個家」，讓他們在艱難的治療旅程中，依然能感受到溫暖與安心。(見圖)

主辦單位今(廿一)日說明，該特別活動體現了麗星郵輪持續深化與當地社區互動與支持的承諾，作為其企業社會責任（CSR）計劃的一部分，並以「把希望與喜悅傳遞郵輪，溫暖每個角落」為主題，該項目彰顯了麗星郵輪通過與亞洲多個停靠港口與目的地建立有意義的合作關係，積極回饋當地社區的堅定決心；秉持這個精神，麗星郵輪深感榮幸與馬來西亞RMHC攜手合作，RMHC透過麥當勞叔叔之家，在孩子們接受醫療治療期間，為其家庭提供臨時住所，在他們面對挑戰時給予溫暖、安心與支持。

廣告 廣告

麗星夢總裁吳明發表示，自己謹代表麗星郵輪非常開心RMHC家庭能夠登上「領航星號」與我們同在，隨著巴生港季航展開，能夠與孩子們及其家庭共度美好時光，與他們分享歡笑與難忘回憶，對我們的船員而言意義非凡。我們衷心希望這個活動，能為所有參與者留下溫馨而珍貴的記憶。

為進一步延續這份喜悅，麗星郵輪亦為特定RMHC家庭帶來一系列驚喜，讓部分家庭喜獲免費郵輪配套，從巴生港啟航登上「領航星號」或麗星夢旗下另一品牌「星夢郵輪」的「雲頂夢號」郵輪，展開難忘的郵輪假期。

活動當天，麥當勞叔叔之家家庭也在船上備有清真認證區的免費餐廳，即麗都餐廳享用特別準備的清真認證下午茶。孩子們則參與了豐富多彩的活動，包括氣球造型、小丑表演和手工藝製作；在船員的帶領下，家人也參觀了「領航星號」的客艙、休閒設施及各類娛樂設施，並與船員親切互動，讓整段體驗充滿歡笑與溫馨。

馬來西亞麥當勞叔叔之家慈善基金總經理Mohd Nasri Mohd Nordin強調，麗星郵輪與馬來西亞RMHC希望，這樣的合作能夠成為典範，鼓勵更多企業關注並支持長期陪伴孩子接受醫療治療的家庭。這類體驗讓家庭得以暫時走出緊張的醫院環境，舒緩身心，企業與社會大眾也可透過RMHC Malaysia的平台，為這些家庭送上關懷與支持。