麗星郵輪邀沈文程登輪演出 (圖)
為了吸引台灣旅客，麗星郵輪於今年1月高雄出發首航，邀請歌手沈文程（圖）擔任演出嘉賓。（麗星郵輪提供）
中央社記者林巧璉傳真 115年1月13日
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 8
網紅揭露他人案例赴俄旅遊「快速通關」恐喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法
旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱，指有民眾赴中國旅遊或途經中國，因為誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後卻被認定違規，依法喪失台灣身分，花爺並表示，這是基於資訊整理與防詐提醒，轉述案例與官方說明。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
墾丁遊客數拉警報 他列2大痛點「為啥要去？」 大票點頭
墾丁近年旅客人數明顯下滑，從2014年837萬人次的最高峰，一路下降，今年更恐跌破200萬人次大關，一名男子以去日本沖繩的時間與費用做比較，直言在相近條件下，出國反而更省時又實惠，指同樣5點出門，去墾丁可能會遇到塞車等交通問題，抵達時往往已接近中午，且還需負擔高額住宿費，該貼文曝光後，引起網友共鳴。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
高鐵台南站旅客撞列車落軌 部分列車延誤
[NOWnews今日新聞]高鐵今（13）日發生旅客衝撞列車落軌，高鐵取消1307車次後續台南-左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤。經過...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 2
AI協助旅遊規劃更省力 Gemini pro 3 大更新 免費客製化旅遊手冊 一鍵生成指令大公開
最近Threads上充滿各式各樣風格的旅遊行程表！過去旅行大家總會用Word規劃行程表，但密密麻麻的文字其實非常不易閱讀，分享給旅伴的同時常常會收到許多提問，可是想要做成精美的旅遊手冊又沒有設計能力....總是遇到這種狀況的大家有福了！Gemini 的 Nano Banana Pro 更新後有多強？不只是 AI 製圖能力變精準，最重要的是——繁體中文終於不亂碼也不缺字了！（身為台灣人真的感動）所以現在超多人拿來當「旅遊規劃工具」，直接把自己的旅行行程丟進去，AI 就會自動畫出超好看的旅遊攻略圖、地圖、行程表，插畫風、手繪風、雜誌風全部沒問題。完全實現：你負責放假，行程表交給 AI。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣之光！全球最安全航空公司出爐 2國籍航空入榜
[Newtalk新聞] 國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com今(13)日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，其中阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空(Etihad Airways)獲評第1，新加坡航空排名第7，台灣的長榮航空排名第8，星宇航空則以最年輕航空之姿入榜，名列第11名。 AirlineRatings.com自2014年以來每年都會發布「全球最安全航空公司」排名，並在2026年的榜單中評估了320家航空公司。評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。 AirlineRatings.com執行長莎倫彼得森(Sharon Petersen)表示，嚴重事故的評估會參考多種數據和資訊來源，以便團隊能夠了解乘客面臨的風險程度。航空公司不會因飛機製造商、空中交通管制部門、颶風或地震等不可抗力因素或衝突地區造成的問題而受到處罰。 2026年最安全的十大全服務航空公司是：阿提哈德航空公司、國泰航空、澳洲航空、卡達航空、阿聯酋航空、紐西蘭航空、新加坡航新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
嘉、竹縣落羽松景觀迷人
記者湯朝村、彭新茹∕嘉義報導 嘉義縣太保市魚寮遺址落羽松轉紅，被譽為「嘉義版忘憂森林…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
札幌經典遊景點推薦！北海道新地標JR TOWER、必買伴手禮六花亭、大通公園必玩亮點
北海道,札幌,日本旅遊,JRTOWER,電視塔,六花亭,大通公園,麵包超人,伴手禮,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 札幌是許多人心中的北海道玄關城市，也是融合自然、購物、美食與城市景觀的經典旅遊地。從札幌車站出發，百貨公司、商場與地下鐵路網無縫串連，再加上最新地標 JR TOWER 的登場，就算外頭飄雪、寒風刺骨，也能在室內盡情享受北海道的都市魅力。而走到戶外，城市中心那條綿延約 1.5 公里的 大通公園，以四季變換的花卉、綠意與藝術雕塑著名，是旅行札幌必訪的代表景點。沿著公園散步，不僅能感受札幌悠閒的生活節奏，視線盡頭更能看見象徵北海道的地標 札幌電視塔 靜靜佇立。從經典景點到必買伴手禮，本篇將一次帶你掌握札幌最不能錯過的旅遊亮點。景點+ ・ 1 小時前 ・ 發表留言
這6處雲林親子景點太療癒 和風美拍、萌寵互動、免門票莊園成熱門亮點
雲林有許多讓大人小孩都會笑開懷的療癒天地，大家去過了嗎? 從充滿日系氛圍、還能餵萌寵的和風莊園，到以乳牛為主角的遊樂牧場、免費入園的可可巧克力主題園區，再到夢幻兔子神社、落羽松秘境與超可愛積木主題公園，每一站都是充滿驚喜與回憶點的必玩亮點，把雲林變成孩子的快樂遊樂場吧！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 週前 ・ 12
花蓮走春新貌！七星潭車道優化 公廁全新升級
花蓮連接七星潭到鯉魚潭的「兩潭自行車道」全長約35.5公里，沿途有許多景點是相當受歡迎的自行車道，花蓮縣政府爭取交通部觀光署補助「景點優化體驗加值計畫」，針對景觀橋至曙光橋段，進行上邊坡排水系統改善及路面坑洞修復，並完成草皮美化與港務段沿線設施修繕，確保騎士與步行者的通行安全。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
搭郵輪精打細算1／一張船票包吃住玩 郵輪成旅遊達人新選擇
過去被視為退休族專利的郵輪旅行，近年逐漸翻轉形象，成為旅遊玩家眼中高CP值又省體力的選項，只要一張船票，就搞定吃飯、住宿、娛樂。45歲從外商公司總經理一職退休、現為旅遊達人田臨斌，在他人生下半場選擇把時間交給海洋，50歲後開始頻繁搭郵輪環遊世界。對他來說，郵輪不只是交通工具，而是一種重新安排生活節奏、思考旅行意義的方式。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026馬年走春、寒假親子遊攻略｜清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...全台農場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
2026馬年春節連休9天，加上寒假，正是與家人親友走春的好時機！想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。無論是親子出遊、情侶約會還是閨蜜相揪，從北到南都能玩出不同驚喜。「揪愛Mei」發現，網路熱搜的清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...等10大全台人氣農場/牧場，現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 7
「梅」你不行的冬天！就來楠西賞花、採果、泡溫泉
【記者 劉秋菊／台南 報導】冬天正是走訪山城、感受自然療癒魅力的最佳時節，臺南市長黃偉哲表示，楠西區擁有豐富的台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
斗六兩景點入列中央觀光據點 張麗善縣長期觀光人次破五千萬
記者陳正芬／雲林報導 雲林縣府積極提報並通過交通部觀光署審核，二○二六年新增「斗六膨…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
不只東京新景點精彩！駒岳纜車賞富士山、大阪全新設施、九州 Miffy 主題園區 2026 必踩新點
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,富士山,大阪,GRANDGREENOSAKA,九州,長崎,豪斯登堡,MIFFY,攻略,溫泉,箱根,駒岳纜車 2026 的日本旅遊又迎來全新升級！不只是東京有新地標，從能一次把富士山框進照片裡的箱根駒岳纜車，到大阪最新的都會綜合設施 GRAND GREEN OSAKA 南館，再到九州長崎豪斯登堡以 Miffy 為主題打造的夢幻園區，各地都推出讓旅客「一定要再去一次」的新景點。這一篇就讓MOOK玩什麼帶你從關東玩到九州，掌握 2026 最不容錯過的必玩亮點！景點+ ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台中一日遊｜北屯隱藏版情侶約會行程這樣排 紙箱王＋眷村文物館＋百萬夜景一次玩
說到台中約會景點，很多人第一時間會想到草悟道或勤美一帶，但這次小編想帶你們走一條更有驚喜感、拍照感又不無聊的北屯約會路線。從童心滿滿的紙藝世界、充滿懷舊氛圍的眷村文化，到傍晚直接登上山腰收下夕陽與夜景 […]民生頭條 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
〈 中華旅遊 〉司馬庫斯2日遊 走訪人間淨土
記者林怡孜∕台南報導 被譽為「人間淨土」的司馬庫斯，位於新竹縣尖石鄉海拔約一千六百公…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園溫泉「熱」「點」 宇內溪溫泉主打「溪畔泡湯」
【旅遊經洪書瑱報導】小烏來風景特定區內的「宇內溪溫泉」是近年來桃園冬季出遊的首選之一，主打「溪畔泡湯旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
首家國航直飛華盛頓D.C. 長榮航空7月起每週4班
長榮航空今天（12日）宣布，7月將開航桃園直飛華盛頓D.C.航線，每週4班，是首個直飛華盛頓D.C.的國籍航空航線。總經理孫嘉明表示，該航線以波音787-9三艙機型執飛，起降時間預估與紐約航線差不多，目前正在進行時間帶申請等開航準備。亞洲旅客包括台灣旅客，目前要飛往華盛頓D.C.，須經日本、韓國、中自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
甜蜜過春節 台中的浪漫景點推薦！花海、夜景、溫泉與文創聚落一次收
春節不想人擠人，又想和另一半來點儀式感？身為大都市的台中也有浪漫選擇。從文青範兒十足的文創聚落、飄著淡淡草木香氣的花海，散步到夕陽染紅高美濕地、夜晚的璀璨城市燈火，或是到山林裡的谷關溫泉放鬆，在熱湯與山林氣息中為春節畫下最療癒的句點，這個過年，就讓台中陪你把浪漫一次收好。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 2 天前 ・ 2