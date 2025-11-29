麗星郵輪高雄冬季旅展推跨年優惠及海上民歌廳

圖說：麗星郵輪在高雄旅展推跨年優惠，及海上民歌高峰會。（圖說：記者呂宗正拍攝）

擁有超過 30 年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0）參與高雄冬季旅展，推出今年最後一檔主題優惠，以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，除了多項價格優惠，還有精選航次買一送一與最高 6,500 元郵輪消費金等多重好康，另外也邀請民歌唱將 于台煙及沈文程登船，讓旅客感受「民歌高峰會」氛圍。

以高雄為母港的麗星郵輪，主打市場熱度極高的「6 天 5 晚菲律賓三島航線」。自即日起 2026 年 1 月 30 日，旅客可一次造訪科隆、佬沃與公主港／長灘島，以最輕鬆的方式展開海島度假旅程，免中轉、免舟車勞頓。

其中最受旅客歡迎的行程莫過於從高雄出發，週末免請假就能抵達菲律賓佬沃，輕鬆逛吃逛吃，享受兩天一夜的小旅行，成為近期最紅的短天數海外選擇，適合忙碌族與親子旅客快速充電。

圖說：麗星郵輪在高雄旅展推海上跨年航次優惠，海上民歌高峰會。（圖說：記者呂宗正拍攝） 12月21 日及115年1月4日麗星郵輪也將分別邀請民歌唱將 于台煙及沈文程 登船演出。喜愛「民歌高峰會」的旅客能在海上重溫經典歌曲，為今年最具節慶氛圍的海上聖誕假期增添溫度與儀式感。

今年最受矚目的 12月28日【海上跨年航次】 也於旅展期間買一送一放送優惠。旅客可在探索星號上參與跨年派對、主題演出與倒數儀式，以海天一線的視野迎接 2026 的第一刻。凡訂購海景房以上房型，即享同艙第二人免船票（僅收港務費 3,250 元），最低每人 16,125 元起，是年度詢問度最高的壓軸航程。

另外探索星號以「策展式郵輪」為品牌核心，致力打造多元主題演出，包括韓國亂打秀、全新推出的「紳士盛典」、Art on Cruise《藝起啟航》藝術季、海上占星與升級版觀星體驗、翁立友與詹雅雯海上演唱會，以及 Matzka 與巴大雄的原民音樂祭與雷鬼派對；更首次推出《霹靂星海傳奇》的國際郵輪演出，深受粉絲與旅客期待。

