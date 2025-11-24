麗星郵輪高雄首航菲律賓 海島＋世界遺產一次收集高CP值航線亮相

麗星郵輪21日自高雄隆重啟動「高雄—菲律賓」國際直航首航，成為目前全台唯一從南台灣出發，直航菲律賓佬沃、長灘島／公主港與科隆三大熱門海島的郵輪品牌。暖冬航季並同步結合越南航線（峴港、下龍灣），六天五晚即可暢遊兩國三城，打造備受矚目的高 CP 值海上假期。此外麗星也同時宣布，2026 年將延長近全年部署高雄母港，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的海上樞紐。

麗星郵輪以「最懂台灣人」升級為「最台灣人的郵輪」，全船提供全中文服務、依台灣時間運作，並全面以新台幣結帳，免除語言及匯率的不便。船上所有餐廳皆提供素食及特殊飲食選項，並以「舌尖上的郵輪」為理念打造貼近台灣味的飲食體驗。不僅如此也推出高 CP 值方案，使郵輪假期 每人每晚最低僅 NT$ 3,000 起，成為本季家庭旅遊與企業團體最具競爭力的選擇。

本次航線以高雄為母港，帶來台灣市場首見的菲律賓三島直航旅程。佬沃擁有濃厚西班牙殖民歷史與百年建築，是北菲文化重鎮；長灘島以細白沙灘與夢幻海色聞名，是許多旅客的海島度假首選；公主港則以世界自然奇景「地底河」及原始森林生態著稱；科隆更被譽為亞洲最美的潟湖群島之一，湖海交織的地形深受潛水客與攝影旅人追捧。越南航線則走訪峴港與下龍灣，結合法式殖民城市、壯麗海灣與世界遺產景觀，使旅客在同一航程即可領略截然不同的文化魅力。

在娛樂體驗上，麗星郵輪以「策展式郵輪」為品牌核心，將海上旅程轉化為一場場精心策劃的主題活動。今年從海上占星到升級版觀星體驗，從 Art on Cruise《藝起啟航》藝術季到海上演唱會（翁立友、詹雅雯），從 Matzka、巴大雄的原民音樂祭與雷鬼派對，到專為年輕族群打造的「浪 Party」，再到《霹靂星海傳奇》的國際郵輪首演，麗星以文化、娛樂與創意重新定義海上生活方式。旅客不只是在旅行，更是在海上參與一場連結文化、生活與情感的策展盛典。

在安全與制度化管理方面，麗星郵輪更成為全台首家成立「颱風應變中心」的郵輪品牌，從行前說明、權益保障、政策透明到售後協作，打造業界最完整的標準化作業流程，讓旅客在天候不確定性提升的年代，依然能「買得安心、玩得安定」。

麗星同步公布 2026 航線，包括八天七晚基隆—東京＋大阪、六天五晚日韓或九州＋那霸、五天四晚沖繩全覽、四天三晚石垣＋那霸，以及三天兩晚週末石垣／平日那霸，特別是平日三天兩晚行程也因高彈性深受企業團建青睞。旅客亦可透過指定代理預購岸上觀光，享折扣與完整保險保障；日本、韓國、菲律賓皆免簽，越南船簽由郵輪公司統一辦理，真正做到「說走就走」。此外，飲品與餐飲套餐於出發前預購可享九折優惠，而皇宮與露台房旅客則享有專屬登船、優先下船、劇院保留座席與皇宮管家服務。若同時購買基隆與高雄出發的 5 晚以上行程，更可享每人 NT$ 4,000 的南北合購優惠。

麗星郵輪表示，高雄—菲律賓首航不僅代表航線的部署，更象徵品牌從航線、策展、產業鏈、在地文化到安全標準全面升級。未來，麗星將持續以台灣為核心，推出更多創新體驗，把台灣的文化、熱情與能量帶向更廣闊的國際舞台。

