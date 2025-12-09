麗星郵輪「探索星號」啟動「高雄」冬季航程 每人每晚3,000元起即可啟航！
麗星郵輪「探索星號」啟動「高雄」(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
麗星郵輪 StarDream Cruises旗下「探索星號」在秋冬之際，從基隆港「移師」高雄並以高雄為母港，成為目前全台唯一從南台灣出發的郵輪，也正式宣告啟動暖冬航季，讓南台灣喜歡郵輪的民眾，或想初次嘗試郵輪旅遊的民眾，不用舟車勞頓，在高雄就能享受郵輪旅遊樂趣，讓遊客可以從高雄，規劃了越南航線（峴港、下龍灣）、菲律賓三島等不同航線旅程！而麗星郵輪宣布 2026 年將延長近全年母港部署，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的重要海上樞紐。
麗星郵輪素有「最懂台灣人」的郵輪之稱，啟動2.0後 再升級成「最台灣人的郵輪」，全船採全中文服務環境、以台灣時間作業、船上全面以新台幣結帳，完全消除匯率與語言的不便。而「麗星郵輪」還有「舌尖上的郵輪」的美譽，不僅提供多國料理自助餐美食外，還有日料、中菜、西餐、義式料理，以及東南亞及世界各地特色小吃外，為了服務不同群族的飲食需求，所有餐廳皆提供了素食與特殊飲食選擇，並以為核心打造貼近台灣人味蕾的飲食體驗。推出旅客最重視的高 CP 值方案，使郵輪假期最低可達到 每人每晚 NT＄ 3,000 起，打造本季最具競爭力的家庭旅遊與團體出遊方案。
公主港
科隆島
菲律賓 長灘島
冬季航線，以高雄為母港，帶來台灣市場首見的菲律賓三島直航旅程。佬沃擁有濃厚西班牙殖民歷史與百年建築，是北菲文化重鎮；長灘島以細白沙灘與夢幻海色聞名，是許多旅客的海島度假首選；公主港則以世界自然奇景「地底河」及原始森林生態著稱；科隆更被譽為亞洲最美的潟湖群島之一，湖海交織的地形深受潛水客與攝影旅人追捧。越南航線則走訪峴港與下龍灣，結合法式殖民城市、壯麗海灣與世界遺產景觀，使旅客在同一航程即可領略截然不同的文化魅力。
為了讓北中南旅客皆能輕鬆參與，高雄暖冬航季同步推出全台唯一的「高鐵郵輪假期」。旅客可享高鐵八折起優惠，高雄市政府再提供住宿補助、T-PASS 交通方案與夜市券，而麗星郵輪更加碼 NT＄ 2,000 郵輪消費金，使「搭高鐵、登郵輪」成為雲林以北旅客最順暢的交通動線，也帶動港市旅遊經濟蓬勃發展。
在娛樂體驗上，麗星郵輪以「策展式郵輪」為品牌核心，將海上旅程轉化為一場場精心策劃的主題活動。今年從海上占星到升級版觀星體驗，從 Art on Cruise《藝起啟航》藝術季到海上演唱會（翁立友、詹雅雯），從 Matzka、巴大雄的原民音樂祭與雷鬼派對，到專為年輕族群打造的「浪 Party」，再到《霹靂星海傳奇》的國際郵輪首演，麗星以文化、娛樂與創意重新定義海上生活方式。旅客不只是在旅行，更是在海上參與一場連結文化、生活與情感的策展盛典。
麗星郵輪表示，麗星郵輪更成為全台首家成立「颱風應變中心」的郵輪品牌，從行前說明、權益保障、政策透明到售後協作，打造業界最完整的標準化作業流程，讓旅客在天候不確定性提升的年代，依然能「買得安心、玩得安定」。
而麗星 2026 航線規劃也出爐，包括：八天七晚基隆—東京＋大阪、六天五晚日韓或九州＋那霸、五天四晚沖繩全覽、四天三晚石垣＋那霸，以及三天兩晚週末石垣／平日那霸，特別是平日三天兩晚行程也因高彈性深受企業團建青睞。旅客亦可透過指定代理預購岸上觀光，享折扣與完整保險保障；日本、韓國、菲律賓皆免簽，越南船簽由郵輪公司統一辦理，真正做到「說走就走」。此外，飲品與餐飲套餐於出發前預購可享九折優惠，而皇宮與露台房旅客則享有專屬登船、優先下船、劇院保留座席與皇宮管家服務。若同時購買基隆與高雄出發的 5 晚以上行程，更可享每人 NT＄ 4,000 的南北合購優惠。
另外，麗星郵輪也會規劃主題航程，如：專場海上民歌聽主題航次等，故民眾除了出發日、目的地等選擇，不妨再了解是否有適合自己的主題遊。相關訊息可至麗星郵輪銷售聯盟，包括：大登旅行社、上順旅遊、永信旅行社、永業旅行社、良友旅行社、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊、AsiaYo等單位查詢！
以上圖片：麗星夢郵輪提供
