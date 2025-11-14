麗星郵輪「探索星號」16日首航高雄港展開母港航程

麗星郵輪「探索星號」十六日首航高雄港。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

麗星郵輪今年以雙首航郵輪模式回歸高雄港，探索星號將於十六日首航高雄港，為高雄港今年迎接的第七艘首航郵輪，亦是唯一以母港運作的首航郵輪。臺灣港務公司表示，今年預估以高雄港為母港以及掛靠港口的國際郵輪共有九十七艘次，預估旅客人數為十三萬五千六百餘人。

臺灣港務公司表示，去年一一三年共有五十九艘次國際郵輪以高雄港為母港及掛靠，旅客人數為九萬八百餘人，今年郵輪艘次及旅客人數都增加，而明年一一五年目前預估為七十五艘次，旅客人數十二萬七千餘人，呈現負成長，港務公司積極招商，最近就邀請美國嘉年華集團旗下兩大品牌荷美、璽寶國際郵輪代表前來高雄港踩線，希望爭取泊靠高雄港。

探索星號是接替十月卅日才結束今年航程的領航星號，規劃首航日起至一一五年一月卅日，每週五、週日自高雄港出發展開母港航程，搭載以臺灣籍為主旅客，展開三天兩夜及六天五夜的暖冬航程，航程選擇多元，除北向前往日本那霸、宮古島及石垣島外，更南向前往菲律賓佬沃、科隆島、公主港／長灘島或越南下龍灣、峴港等東南亞港口，預計於高雄港靠泊廿三航次。

總噸七點五萬噸的探索星號，船長二百六十九公尺、船寬卅二公尺、載客數一千八百五十六人，多數服務人員能以中文溝通，語言溝通無障礙；船上設施豐富多元，匯集多間主題餐廳與娛樂設施，餐飲從異國佳餚到道地小吃一應俱全，滿足旅客不同的味蕾，另外還能觀賞風靡全球的韓國《亂打秀》，讓旅客享受無與倫比的視聽盛宴。