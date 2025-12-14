麗星郵輪「男子昏迷」狀況緊急！黑鷹直升機出動了

與時間賽跑！昨日（13日）晚間，巴拿馬籍麗星郵輪探索星號（Star Navigator）航行於花蓮東北方約50浬海域時，船上一名台籍男性遊客在浴室內跌倒後失去意識，空勤總隊花蓮駐地方面獲報後立即派遣黑鷹直升機趕往救援。

救援畫面。 （圖／民眾提供 ）

據空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，昨晚6點多接獲探索星號發出「船上男性台籍旅客在浴室意外跌倒陷入昏迷狀態，急需後送醫療支援」的緊急訊息後，隨即出動編號NA-711的黑鷹直升機起飛，執行海上緊急救援任務。

廣告 廣告

救援畫面。 （圖／民眾提供 ）

但由於當下東北季風強勁，風速超過40節，加上該郵輪正處於雨區航行，救援難度極高，直升機於晚間7時18分抵達現場後，機組人員進行高、低空偵察及馬力檢查，經過審慎評估後決定採取擔架吊掛方式進行救援，所幸海巡隊員吊掛出艙後，成功降落甲板接觸到該名昏迷的男子。

最後海巡隊員協助將該名昏迷的男子妥善固定於擔架上，再將擔架安全吊掛入機艙，晚間8時4分成功降落花蓮機場，並將傷患交給花蓮縣消防局的人進行後送救援，整個救援行動順利完成。

延伸閱讀

西濱快速道路驚傳車禍！駕駛不慎撞上馬匹 現場血跡斑斑

屏東校園驚魂！醉漢持美工刀追高中生 警火速制伏無人傷亡

新店住宅大樓1樓餐廳驚見火光！消防員抵達油鍋還在燒