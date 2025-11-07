▲StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0） 首次亮相台北國際旅展 （ITF），以「最台灣人的郵輪」為題，推出史上最超值的年終優惠

擁有超過 30 年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪 2.0） 首次亮相台北國際旅展 （ITF），以「最台灣人的郵輪」為題，推出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚 3,000 元起，讓旅客用年終獎出國度假；更加碼「北高雙港合購立減 4,000 元」、「買一送一」與「最高贈 6,500 元郵輪消費金」等多重好康，把年終獎放大成一趟夢想假期。

▲麗星夢郵輪副總裁 徐牧柔 表示：麗星郵輪 2.0 是最台灣人的郵輪品牌，不論是航線設計、餐飲選擇或船上體驗，都經過時間與市場的認證。

麗星郵輪副總裁 徐牧柔 表示：「麗星郵輪 2.0 是最台灣人的郵輪品牌，不論是航線設計、餐飲選擇或船上體驗，都經過時間與市場的認證。北、高雙港雙出發，除了自高雄出發的菲律賓、越南等獨家暖冬航線，明年基隆出發的母港往返航次更推出基隆直航東京與大阪、日韓 5 晚暢遊 3 地等獨家行程。除固定週五出發、免請假最適合白領的航期外，全年度航次涵蓋 3 天 2 晚至 8 天 7 晚，行程豐富多樣。首次參加 ITF，特別推出多項優惠，全航次約每人每晚 3,000 元起，用最誠意的價格，讓更多旅客感受唯一在台灣自營的國際郵輪公司所帶來的專屬服務，真正做到為台灣旅客設計的郵輪假期。」

麗星郵輪 2.0 首次亮相 ITF旅展 每人每晚3,000元起 南北雙港合購再減4,000元

【四大亮點優惠 放大年終獎】

好康一｜國旅價出國玩海外

日、韓、菲、越航線任選，每人每晚 3,000 元起，用國旅價玩海外。

好康二｜北高雙港合購立減 4,000 元

年底犒賞自己，一次玩高雄與基隆兩地航次，合購立刻減 4,000 元。

好康三｜精選航程買一送一

限量航次包括11/23【R&B 女神吳卓源嗨辣派對航次】與12/28【海上迎接 2026 跨年航次】，凡訂購海景房以上房型即享同艙第二人免船票（僅收港務費 3,250 元），最低 16,125 元/人 起。

好康四｜高雄出發指定五晚航程 最高贈 6,500 元郵輪消費金

內艙與海景房贈 1,500 元、露台房贈 5,500 元、皇宮套房贈 6,500 元，讓旅客盡情享受海上假期。

以上優惠擇一適用，數量有限，售完即止。

【北出發｜基隆母港 日本雙城與日韓三地航線 市場唯一】

麗星郵輪以北部基隆為母港，推出全台唯一的「8 天 7 晚基隆直航日本東京航線」，2026 年 8 月 2 日限定啟航，一次暢遊 東京 與 大阪 兩大城市。平常想同時玩東京與大阪，往往得搭新幹線、花上高額交通費；麗星郵輪一次帶你橫跨關東與關西，以海上輕奢方式體驗日本雙城的文化與魅力。

同時規劃多條中長天數航線，包括「6 天 5 晚日韓三地航線」，一次玩遍 濟州－長崎－那霸 或釜山－長崎－那霸，以高人氣港口組合打造最豐富多樣的海上假期，另新增九州港口福岡，為旅客帶來更多靈活航線選擇。此外，「3 天 2 晚沖繩遊」與「5 天 4 晚沖繩全覽航程」最適合輕旅行與企業獎勵團體，免轉機、免舟車勞頓，即刻啟航，輕鬆玩遍東亞經典航線。

【南出發｜高雄母港 菲律賓三島海島假期 市場獨家】

麗星郵輪以高雄為出發點，推出市場獨家的「6 天 5 晚菲律賓三島航線」，一次暢遊 科隆 (Coron)、佬沃 (Laoag) 與 公主港／長灘島 (Puerto Princesa / Boracay)。

此行程為目前市場上唯一能從台灣直達多島海域的郵輪航線，免轉機、免舟車勞頓，從高雄出發即可輕鬆展開陽光、沙灘與碧海的度假旅程。

旅客可在郵輪上盡情享受美食、表演與親子設施，航程中更能體驗浮潛、跳島與南國海島風情，是最輕鬆、最具異國感的冬季暖陽海上假期首選。

【同步加映｜雲頂夢號 新加坡出發】

麗星夢旗下「雲頂夢號」自新加坡出發的奢華型郵輪，推出「南北峇里島 6 天」與「馬來西亞 5 天／4 天」兩大熱銷航程，最低 39,900 元起，含船票、稅金、來回機票及接送服務。

旅展期間再加碼贈送免費辦理印尼簽證，優惠超值。

【旅展限定抽獎 放大年終驚喜】

旅展期間每日16:20，至 #J2708 麗星郵輪舞台區 參加現場抽獎活動，最大獎為「探索星號 6 天 5 晚海景房乙間」，另有「麗星冰壩杯」等限量好禮，讓旅客抽得開心、玩得盡興！

