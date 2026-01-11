麗星郵輪2.0以策展式推陳出新 推動台灣文化與世界對話

擁有三十年歷史的麗星郵輪，在二○二五年以策展式郵輪連番推出不同精采的主題活動，讓旅客在探索星號上，除了吃好、睡好、玩好外，還能看到更多不同的精彩演場會；在二○二五年年末，麗星郵輪二.○邀請到民歌女神于台煙陪伴探索星號旅客度過溫馨的聖誕節，讓旅客擁有豐碩圓滿的一年，同時也邀請到三金歌王沈文程，於今年一月首航登輪演出，一起迎接二○二六年。(見圖)

麗星郵輪今(十一)日說明，該郵輪致力豐富郵輪活動，去年以策展者角度持續推動文化交流，推動台灣在地文化與世界對話，除老少都喜愛的海上霹靂布袋戲外，也持續支持台灣藝文表演，如年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源外、也邀請到國語作業簿登輪表演，在歲末時，麗星郵輪二.○更持續邀請中生代喜愛的民歌女神于台煙及三金歌王沈文程輪番登輪演出。

在演出中，于台煙更自己加碼贈送了小禮物給旅客，一起度過溫暖的聖誕節；同時也在今年的首航上，邀請到三金歌王沈文程一起迎接二○二六年，肺活量仍如二十歲年輕男孩的沈文程，一連九首歌曲，連續上下兩場，讓旅客們聽得如癡如醉，更是一直喊出安可，在最後一首安可曲Hotel California一播出時，全劇院瞬間變成了閃亮的花海。沈文程表示，這是第二次在郵輪上表演，但第一次是在岸邊，一起出遊表演這次也是頭次經驗，在劇院上表演時，身體還會不自覺地搖來搖去，蠻有趣的。

麗星郵輪二.○將於二月十七日起以基隆為北部出發點，震撼推出「八天七晚基隆直航日本京阪航線」，於八月二日限定啟航；該航程為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客能搭乘郵輪同時體驗日本兩大核心都會區，享受更豐富且多元的日本行程，還能節省跨城交通與新幹線費用。

另外，多條「六天五晚日韓航線」亦同步推出，串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口，並新增九州福岡，滿足旅客對東北亞的多元需求；「三天兩晚沖繩遊」與「五天四晚沖繩全覽航程」則提供最便利的短假期選擇，CP值超高，也很適合企業獎勵團體。

麗星夢於二○二五年三月廿六日正式啟航，匯集超過三十年的輝煌歷史及郵輪專業經驗，開啟亞洲及全球非凡郵輪的新篇章；旗下兩大領導品牌-「麗星郵輪」與「星夢郵輪」，各自承襲經典並以更高標準續寫亞洲頂級郵輪體驗。