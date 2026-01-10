麗星郵輪2.0推動台灣與世界對話 于台煙送舊、沈文程接棒迎新年

三金歌王沈文程於探索星號郵輪2026年1月首航演出，與乘客一起迎接2026年。 圖：麗星郵輪/提供

[Newtalk新聞] 擁有30年歷史的麗星郵輪，在2025年以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，讓旅客除了吃好、睡好、玩好外，還能看到更多不同的精彩演場會。 繼霹靂布袋戲、雷鬼趴後，2025年末，麗星郵輪2.0以高雄為母港的探索星號，邀請到民歌女神于台煙陪伴旅客度過溫馨的聖誕節，同時也邀請到三金歌王沈文程於2026年1月首航登輪演出，一起迎接2026年，以精準品牌定位，務求滿足多元市場需求，致力於打造卓越的郵輪體驗，開啟亞洲郵輪旅遊的新紀元。

麗星郵輪推動台灣文化與世界對話

麗星郵輪致力豐富郵輪活動，去年以策展者角度持續推動文化交流，推動台灣在地文化與世界對話，除老少都愛的海上霹靂布袋戲外，也持續支持台灣藝文表演，繼年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源外、也邀請到國語作業簿登輪表演，歲末時麗星郵輪2.0更持續邀請中生代喜愛的于台煙及沈文程輪番登輪演出。2025年12月21日于台煙在前往菲律賓的海上演出中，加碼贈送小禮物給旅客，一起提前度過聖誕節。

2026年的宮古、石垣、沖繩首航，寶刀未老、肺活量仍如20歲的沈文程，1月7日一連九首精典歌曲，連續上下兩場，讓旅客們聽得如癡如醉，更是一直喊出安可，最後一首安可曲Hotel California一登場，全劇院瞬間變成閃亮花海。

沈文程表示，「這是第2次在郵輪上表演，但第一次是在岸邊，一起出遊表演這次也是頭次經驗，在劇院表演時，身體還會不自主隨船搖來搖去，蠻有趣的。」他進一步說到，「6天5夜真的過得很快，待在船上吃得好，睡得也好，每天都還會不小心的賴床，下次還要再上郵輪玩。」

2026年主題航次基隆出發暢遊日韓

麗星郵輪 2.0 於2026年2月17日起以基隆為北部出發點，2026年震撼推出「8天7晚基隆直航日本京阪航線」，於8月2日限定啟航。該航程為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客能搭乘郵輪同時體驗日本兩大核心都會區，享受更豐富且多元的日本行程，還能節

省跨城交通與新幹線費用。

多條「6天5晚日韓航線」亦同步推出，串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口，並新增九州福岡，滿足旅客對東北亞的多元需求。「3天2晚沖繩遊」與「5天4晚沖繩全覽航程」則提供最便利的短假期選擇，CP值超高，也很適合企業獎勵團體。

關於麗星夢郵輪：最懂亞洲的郵輪

麗星夢於2025年3月26日正式啟航，匯集超過30年的輝煌歷史及郵輪專業經驗，開啟亞洲及全球非凡郵輪的新篇章。旗下兩大領導品牌「麗星郵輪」與「星夢郵輪」，各自承襲經典並以更高標準續寫亞洲頂級郵輪體驗。「麗星郵輪」專注提供高品質且親民的海上度假選擇，旗下適中郵輪規模的領航星號與探索星號可容納約2,000名旅客，以更貼心的服務暢遊東南亞及東亞地區。

「星夢郵輪」則以寬敞的郵輪規模容納超過3,000名旅客的豪華郵輪重新定義奢華體驗，提供尊享禮遇與頂級設施。「星夢郵輪」旗艦雲頂夢號更全年以新加坡為母港，航行至馬來西亞和泰國各個目的地，締造極致享受。

民歌女神于台煙陪伴探索星號旅客度過溫馨的聖誕節。 圖：麗星郵輪/提供

于台煙加碼贈送小禮物給旅客。 圖：麗星郵輪/提供