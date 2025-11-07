麗星郵輪2.0首度亮相ITF旅展 北高雙港啟航推買一送一、立減4千元四大超值好康

擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪2.0） 今年首度參加台北國際旅展（ITF），以「最台灣人的郵輪」為主題盛大登場，祭出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚只要3,000元起，讓旅客用年終獎輕鬆出國度假；並加碼「北高雙港合購立減4,000元」、「精選航程買一送一」及「最高贈6,500元郵輪消費金」等多重優惠，讓年終獎變身夢想假期。

麗星郵輪副總裁徐牧柔表示：「麗星郵輪2.0 是最懂台灣人的郵輪品牌。不論航線設計、餐飲選擇或船上體驗，都經過時間與市場驗證。北、高雙港出發，讓旅客更靈活安排行程；高雄出發可前往菲律賓、越南等暖冬航線，基隆母港則推出市場獨家的東京、大阪直航與日韓暢遊行程。」她補充，明年全年度航次涵蓋3天2晚至8天7晚不等，週五固定出發最適合上班族，旅展期間更推出平均每人每晚3,000元起的超值價，「以最誠意的價格，提供最貼心的服務，打造專屬台灣旅客的海上假期。」

麗星郵輪針對不同旅客需求，推出四項核心優惠方案（優惠擇一適用，數量有限，售完即止）：

1. 國旅價出國玩海外： 日、韓、菲、越航線任選，每人每晚 3,000 元起，以國內旅遊的預算暢遊海外。

2. 北高雙港合購立減 4,000 元： 鼓勵旅客年底犒賞自己，同時訂購高雄與基隆兩地航次，合購立刻減 4,000 元。

3. 精選航程買一送一： 鎖定限量熱門航次，包括 11/23 的「R&B 女神吳卓源嗨辣派對航次」與 12/28 的「海上迎接 2026 跨年航次」。凡訂購海景房以上房型，即可享同艙第二人免船票（僅需收取港務費 3,250 元），最低 16,125 元/人 起。

4. 高雄出發指定五晚航程 最高贈 6,500 元郵輪消費金： 讓旅客在海上假期中盡情享受美食與設施。贈送標準為：內艙與海景房贈 1,500 元、露台房贈 5,500 元、皇宮套房贈 6,500 元。

麗星郵輪以北部基隆為母港，推出市場獨家且唯一的長天數航線，全面滿足台灣旅客需求。

8 天 7 晚基隆直航日本東京航線： 限定於 2026 年 8 月 2 日啟航，一次暢遊 東京 與 大阪 兩大城市。此行程讓旅客以海上輕奢的方式橫跨關東與關西，省去搭乘新幹線的高額交通費用。

6 天 5 晚日韓三地航線： 規劃高人氣港口組合，一次玩遍 濟州－長崎－那霸 或 釜山－長崎－那霸。另新增九州港口福岡，提供更多靈活航線選擇。

短天數輕旅行： 另有「3 天 2 晚沖繩遊」與「5 天 4 晚沖繩全覽航程」，最適合輕旅行與企業獎勵團體，全程免轉機、免舟車勞頓，輕鬆玩遍東亞經典航線。

麗星郵輪也以高雄為出發點，推出市場獨家的暖冬航線。6 天 5 晚菲律賓三島航線行程則為目前市場上唯一能從台灣直達多島海域的郵輪航線，一次暢遊科隆 (Coron)、佬沃 (Laoag) 與 公主港／長灘島 (Puerto Princesa / Boracay)。旅客可於船上享受美食、表演與親子設施，並在航程中體驗浮潛、跳島等南國海島風情，是最輕鬆、最具異國感的冬季暖陽海上假期首選。

麗星夢旗下奢華型郵輪「雲頂夢號」自新加坡出發，推出「南北峇里島 6 天」與「馬來西亞 5 天／4 天」兩大熱銷航程，最低 39,900 元起，包含船票、稅金、來回機票及接送服務。旅展期間訂購再加碼贈送免費辦理印尼簽證，優惠超值。

旅展期間每日下午 16:20，旅客可至 J2708 麗星郵輪舞台區參加現場抽獎活動。最大獎為「探索星號 6 天 5 晚海景房乙間」，另有「麗星冰壩杯」等限量好禮，讓到場民眾都可抽得開心、玩得盡興。

