麗星郵輪2.0 「策展式郵輪」推陳出新 推動台灣文化與世界對話

麗星郵輪旗下探索星號今年一月每週五、週日自高雄港出發展開母港航程。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

麗星郵輪114年以雙首航郵輪模式回歸高雄港，旗下探索星號去年11月首航高雄港，除以「策展式郵輪」為主軸，讓旅客吃好、睡好、玩好外，並體驗難得的海上演唱會；探索星號自首航日起至今年1月30日，規劃每週五、週日自高雄港出發展開母港航程，搭載以臺灣籍為主旅客，展開3天2夜及6天5夜的暖冬航程，航程選擇多元，除北向前往日本那霸、宮古島及石垣島外，更南向前往菲律賓佬沃、科隆島、公主港/長灘島或越南下龍灣、峴港等東南亞熱門景點。

擁有三十年歷史的麗星郵輪，致力豐富郵輪活動，去年以策展者角度持續推動文化交流，推動台灣在地文化與世界對話，除老少都愛的海上霹靂布袋戲外，也持續支持台灣藝文表演，繼年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源外、也邀請到國語作業簿登輪表演，在歲末時，麗星郵輪2.0更持續邀請中生代喜愛的民歌女神于台煙及三金歌王沈文程輪番登輪演出。

其中，于台煙在演出中，自己加碼贈送了小禮物給旅客，一起度過溫暖的聖誕節；在2026年的首航上，邀請三金歌王沈文程一起迎接2026年，肺活量仍如20歲年輕男孩的沈文程，一連九首歌曲，連續上下兩場，讓旅客們聽得如癡如醉，更是一直喊出安可，在最後一首安可曲Hotel California一播出時，全劇院瞬間變成了閃亮的花海。

探索星號也有川劇的變臉演出。（記者王正平翻攝）

沈文程說，「這是第二次在郵輪上表演，但第一次是在岸邊，一起出遊表演這次也是頭次經驗，在劇院上表演時，身體還會不自覺地搖來搖去，蠻有趣的。」

他並說，六天五夜真的過得很快，待在船上吃得好，睡得也好，每天都還會不小心的賴床，下次還要再上郵輪玩。

探索星號船上設施豐富多元，匯集中西式及日料等多間主題餐廳與娛樂設施，一應俱全，充分滿足旅客不同的味蕾，同時還有多元精彩的活動、演唱會等規劃，讓旅客在航程中吃得盡興、玩得盡情，留下難忘的海上旅遊回憶。

為加強推廣高市岸上觀光，提供更便利的旅遊資訊，高市府觀光局已印製中、英、日、韓、越、泰等語版「高雄觀光旅遊指南」，提供郵輪旅客免費索取。此外，高鐵公司及麗星夢郵輪也攜手推出「高鐵郵輪假期」專案。凡購買114年11月16日起麗星郵輪探索星號航程（高雄出發），並加購高鐵假期，觀光局將補助每人500元；另加碼贈送100元商圈夜市券及MeNGo 24 小時觀光套票。

探索星號大廚準備可口美味的佳餚。（記者王正平翻攝）

麗星夢於2025年3月26日正式啟航，匯集超過三十年的輝煌歷史及郵輪專業經驗，開啟亞洲及全球非凡郵輪的新篇章；旗下兩大領導品牌—「麗星郵輪」與「星夢郵輪」，各自承襲經典並以更高標準續寫亞洲頂級郵輪體驗。

「麗星郵輪」專注提供高品質且親民的海上度假選擇，旗下適中郵輪規模的【領航星號】與【探索星號】可容納約2,000名旅客，以更貼心的服務暢遊東南亞及東亞地區；「星夢郵輪」則以寬敞的郵輪規模容納超過3,000名旅客的豪華郵輪重新定義奢華體驗，提供尊享禮遇與頂級設施，「星夢郵輪」旗艦【雲頂夢號】更全年以新加坡為母港，航行至馬來西亞和泰國各個目的地，締造極致享受。