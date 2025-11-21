▲麗星夢郵輪副總裁徐牧柔(左五)與麗星郵輪銷售聯盟業者合影

打造全台唯一直達佬沃、長灘島／公主港、科隆的暖冬旅遊新選擇

麗星郵輪（StarDream Cruises）11/21自高雄隆重啟動「高雄—菲律賓」國際直航首航，成為目前全台唯一從南台灣出發，直航菲律賓佬沃、長灘島／公主港與科隆三大熱門海島的郵輪品牌。本次暖冬航季同步結合越南航線（峴港、下龍灣），旅客僅需六天五晚即可玩遍兩國三城，創造今年冬季最受關注的高 CP 值海上假期。首航啟動後，麗星郵輪也宣布 2026 年將延長近全年母港部署，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的重要海上樞紐。

廣告 廣告

▲麗星夢郵輪副總裁徐牧柔(左五)與麗星郵輪銷售聯盟業者、《霹靂星海傳奇》演出團隊合影

麗星郵輪 2.0 以「最懂台灣人」再升級成「最台灣人的郵輪」，全船採全中文服務環境、以台灣時間作業、船上全面以新台幣結帳，完全消除匯率與語言的不便。所有餐廳皆提供素食與特殊飲食選擇，並以「舌尖上的郵輪」為核心打造貼近台灣人味蕾的飲食體驗。同時推出旅客最重視的高 CP 值方案，使郵輪假期最低可達到 每人每晚 NT$ 3,000 起，奠定本季最具競爭力的家庭旅遊與團體出遊方案。

麗星郵輪2.0高雄 菲律賓直達航線首航啟程

本次航線以高雄為母港，帶來台灣市場首見的菲律賓三島直航旅程。佬沃擁有濃厚西班牙殖民歷史與百年建築，是北菲文化重鎮；長灘島以細白沙灘與夢幻海色聞名，是許多旅客的海島度假首選；公主港則以世界自然奇景「地底河」及原始森林生態著稱；科隆更被譽為亞洲最美的潟湖群島之一，湖海交織的地形深受潛水客與攝影旅人追捧。越南航線則走訪峴港與下龍灣，結合法式殖民城市、壯麗海灣與世界遺產景觀，使旅客在同一航程即可領略截然不同的文化魅力。

為了讓北中南旅客皆能輕鬆參與，高雄暖冬航季同步推出全台唯一的「高鐵郵輪假期」。旅客可享高鐵八折起優惠，高雄市政府再提供住宿補助、T-PASS 交通方案與夜市券，而麗星郵輪更加碼 NT$ 2,000 郵輪消費金，使「搭高鐵、登郵輪」成為雲林以北旅客最順暢的交通動線，也帶動港市旅遊經濟蓬勃發展。

在娛樂體驗上，麗星郵輪以「策展式郵輪」為品牌核心，將海上旅程轉化為一場場精心策劃的主題活動。今年從海上占星到升級版觀星體驗，從 Art on Cruise《藝起啟航》藝術季到海上演唱會（翁立友、詹雅雯），從 Matzka、巴大雄的原民音樂祭與雷鬼派對，到專為年輕族群打造的「浪 Party」，再到《霹靂星海傳奇》的國際郵輪首演，麗星以文化、娛樂與創意重新定義海上生活方式。旅客不只是在旅行，更是在海上參與一場連結文化、生活與情感的策展盛典。

麗星郵輪也持續深化與台灣的連結。今年 3月 30 日啟航時，品牌以象徵台灣土地的「藍鵲米」作為深耕承諾。去年在台 3.5 個月即創下 1.3 億元本地採購，前年高雄母港營運半年更創造近 17 億元觀光經濟產值。麗星強調「取之於台灣，也讓好的價值留在台灣」，不論是採購、人才媒合、文化策展至港市經濟，都將持續投入台灣市場。

在安全與制度化管理方面，麗星郵輪更成為全台首家成立「颱風應變中心」的郵輪品牌，從行前說明、權益保障、政策透明到售後協作，打造業界最完整的標準化作業流程，讓旅客在天候不確定性提升的年代，依然能「買得安心、玩得安定」。

麗星同步公布 2026 航線，包括八天七晚基隆—東京＋大阪、六天五晚日韓或九州＋那霸、五天四晚沖繩全覽、四天三晚石垣＋那霸，以及三天兩晚週末石垣／平日那霸，特別是平日三天兩晚行程也因高彈性深受企業團建青睞。旅客亦可透過指定代理預購岸上觀光，享折扣與完整保險保障；日本、韓國、菲律賓皆免簽，越南船簽由郵輪公司統一辦理，真正做到「說走就走」。此外，飲品與餐飲套餐於出發前預購可享九折優惠，而皇宮與露台房旅客則享有專屬登船、優先下船、劇院保留座席與皇宮管家服務。若同時購買基隆與高雄出發的 5 晚以上行程，更可享每人 NT$ 4,000 的南北合購優惠。

麗星郵輪表示，高雄—菲律賓首航不僅代表航線的部署，更象徵品牌從航線、策展、產業鏈、在地文化到安全標準全面升級。未來，麗星將持續以台灣為核心，推出更多創新體驗，把台灣的文化、熱情與能量帶向更廣闊的國際舞台。

查看原文