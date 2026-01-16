麗星郵輪2025交出亮眼成績單！策展郵輪讓台灣文化與世界對話

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】 擁有三十年歷史的麗星郵輪，於13 日舉辦星耀同航夢與同行 2025年度感恩晚宴，麗星郵輪走過不同的時代與樣貌，從最初啟航的那一刻起，歷經轉型、調整與淬鍊，航程不斷延伸，始終不變的，是對旅遊品質的堅持，以及與夥伴並肩前行的信念。2025 年，對麗星郵輪而言，是一個格外重要的年份。這一年，麗星郵輪2.0 回到台灣、升級過後再啟航。感恩晚宴中，除了感恩2025年擁有豐碩圓滿的一年，同時也佈達2026年的航程重點。

2026這一年，麗星郵輪探索星號，月月都能精彩不斷，從台味到世界，幸福一瞬間。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

最好玩的麗星郵輪！ 2025年成功遞交完美成績單 以策展郵輪 推動台灣文化與世界對話

麗星郵輪2025年遞交出完美成績單，以策展郵輪推動台灣在地文化及深耕公益活動，包括由Matzka領軍的雷鬼海上趴、部落熱浪、國語作業簿及Hila派對外，同時也邀請中生代喜愛的于台煙、楊帆、李翊君等知名藝人登輪演出海上演唱會，或是韓國亂打秀、與粉絲海上零距離互動的霹靂布袋戲登輪演出的海上主題活動，讓旅客除了能盡情享受海上渡假村的慢活生活外，還能觀賞到更多平常一位難求的表演活動；除此之外，麗星郵輪更持不遺餘力的支持公益活動，以提升企業品牌形象，包括與基隆市府攜手舉辦守護兒少郵輪探索營、攜手臺灣港務公司及中華民國乳癌病友協會舉辦白色饗宴舞動希望．幸福啟航活動；於9月28日也邀請到天富宮白龍王祖師來台為大家祈福，麗星郵輪 2.0是一個海上的文化交流平台。麗星夢吳明發總裁表示，「台灣不只是出發港，而是一個對內容、品質、細節都很重視的市場；過去這一年，我們做到了，我們是擁有台灣是場最多正面評價的母港郵輪品牌！」

最台灣人的麗星郵輪！ 2026年 月月精彩 從台味到世界 娛樂到教育 誠意滿滿 幸福不斷

2026年第一個航程，由三金歌王沈文程的海上演唱會拉開序幕，於 3 月 22 日航程更邀請到世界級的派特斯合唱團接棒表演，喜歡懷舊金曲的朋友們，不要錯過!深受老中青三代鍾愛的霹靂布袋戲將持續每季登輪演出，今年將首次舉行彩虹船同志主題航次。海上夏令營帶領孩子們登上甲板觀星、探索星盤持續登場，相信2026這一年，麗星郵輪探索星號，月月都能精彩不斷，從台味到世界，幸福一瞬間。

2026年基隆出發獨家航線震撼全台 每人每晚三千元起 基隆直航東京大阪、日韓一次玩滿

麗星郵輪 2.0 於2月17日起以基隆為北部出發點，2026 年震撼推出「8 天 7 晚基隆直航日本京阪航線」，今年提供多種不同天數航程，包括三天兩晚、四天三晚、五天四晚、六天五晚及八天七晚航線，旅客可依照適合天數及目的地來規劃最符合自己的旅程。

三天兩晚及四天三晚沖繩遊

三天兩晚輕鬆出發遊，除了維持周五出發免請假前進沖繩石垣島外，也有週日沖繩那霸可選擇；在四天三晚航程，更能一次沖繩玩兩島，包括前進石垣島享受美食盛宴外、還能前往那霸盡情規劃購物行程。

五天四晚沖繩全覽遊

今年全新推出五天四晚沖繩全覽遊，在五天的旅途中，一次玩三島，包括那霸、石垣島及宮古島可以盡情享受看景點、吃美食、又能規劃購物行程。

六天五晚玩韓國、日本雙國遊及日本雙島、三島遊

年輕人最喜愛的韓國、日本雙國遊今年怎能錯過，串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口；今年更是新增九州福岡等港口，滿足旅客對東北亞的多元需求。

八天七晚東京大阪遊

8 月 2 日限定啟航，此航程為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客能搭乘郵輪同時體驗日本兩大核心都會區，除丁經、大阪外，將會抵達享受更豐富且多元的日本行程，還能節省跨城交通與新幹線費用。

麗星夢副總裁徐牧柔、執行長區福耀、總裁吳明發（由左至右)一同在現場與大家一起同歡。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

麗星郵輪2025年遞交出完美成績單，以策展郵輪推動台灣在地文化及深耕公益活動，精彩的海上主題活動，讓旅客除了能盡情享受海上渡假村的慢活生活外，還能觀賞到更多平常一位難求的表演活動。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

