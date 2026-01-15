麗星郵輪2025成功遞交完美成績單 推動台灣文化與世界對話

擁有三十年歷史的麗星郵輪近日舉辦「星耀同航‧夢與同行」二○二五年度感恩晚宴，麗星郵輪走過不同的時代與樣貌，從最初啟航的那一刻起，歷經轉型、調整與淬鍊，航程不斷延伸，始終不變的是對旅遊品質的堅持，以及與夥伴並肩前行的信念；二○二五年對麗星郵輪而言，是一個格外重要的年份，這一年，麗星郵輪二.○回到台灣、升級過後再啟航，感恩晚宴中，除了感恩二○二五年擁有豐碩圓滿的一年，同時也佈達二○二六年的航程重點。(見圖)

麗星郵輪今(十五)日說明，二○二五年以策展郵輪推動台灣在地文化及深耕公益活動，包括由Matzka領軍的雷鬼海上趴、部落熱浪、國語作業簿及Hila派對外，同時也邀請中生代喜愛的于台煙、楊帆、李翊君等知名藝人登輪演出海上演唱會，或是韓國亂打秀、與粉絲海上零距離互動的霹靂布袋戲登輪演出的海上主題活動，讓旅客除了能盡情享受海上渡假村的慢活生活外，還能觀賞到更多平常一位難求的表演活動；除此之外，麗星郵輪更持不遺餘力的支持公益活動，以提升企業品牌形象，包括與基隆市府攜手舉辦守護兒少郵輪探索營、攜手臺灣港務公司及中華民國乳癌病友協會舉辦白色饗宴舞動希望‧幸福啟航活動；於九月廿八日也邀請到天富宮白龍王祖師來台為大家祈福，麗星郵輪二.○是一個海上的文化交流平台。

麗星夢吳明發總裁表示，台灣不只是出發港，而是一個對內容、品質、細節都很重視的市場；過去這一年，我們做到了，我們是擁有台灣是場最多正面評價的母港郵輪品牌！

二○二六年第一個航程，是由三金歌王沈文程的海上演唱會拉開序幕，於三月廿二日航程更邀請到世界級的派特斯合唱團接棒表演，喜歡懷舊金曲的朋友們，千萬不要錯過！深受老中青三代鍾愛的霹靂布袋戲將持續每季登輪演出，今年將首次舉行彩虹船同志主題航次；海上夏令營帶領孩子們登上甲板觀星、探索星盤持續登場，相信二○二六這一年，麗星郵輪探索星號，月月都能精彩不斷，從台味到世界，幸福一瞬間。

「麗星郵輪」專注提供高品質且親民的海上度假選擇，旗下適中郵輪規模的【領航星號】與【探索星號】可容納約二千名旅客，以更貼心的服務暢遊東南亞及東亞地區。而「星夢郵輪」則以寬敞的郵輪規模容納超過三千名旅客的豪華郵輪重新定義奢華體驗，提供尊享禮遇與頂級設施。「星夢郵輪」旗艦【雲頂夢號】更全年以新加坡為母港，航行至馬來西亞和泰國各個目的地，締造極致享受。

憑藉數十年的郵輪營運經驗，麗星夢將以精準品牌定位，務求滿足多元市場需求，致力於打造卓越的郵輪體驗，開啟亞洲郵輪旅遊的新紀元。