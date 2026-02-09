麗清科技1月營收7.04億元 聚焦高毛利產品優化訂單結構

麗清公布2026年1月合併營收為7.04億元，目標優化接單結構、強化北美供應鏈韌性。（示意圖／達志影像／shutterstock）

LED車燈模組廠麗清科技（3346）於今（9）日公布2026年1月合併營收為7.04億元。麗清表示，由於公司持續進行接單結構優化，減少低毛利或不具利潤空間的專案，雖短期影響營收規模，但有助於優化整體訂單結構與客戶組合，強化長期營運體質。

麗清科技創立於1999年，為中國最大LED車燈模組研發與生產廠商，主要客戶包括品牌車廠長城汽車等，以及中國主要車燈一階供應商華域視覺科技（原上海小糸）、廣州小糸、大茂偉瑞柯、OLSA（Tier 2）等，主營產品以高亮度LED為主之汽車車燈專業應用、設計、研發、生產公司，為台灣專業車燈模組設計製造商，並分為車用事業部、照明事業部、代理事業部三大事業主體。

麗清持續深化高附加價值產品布局，包括車用照明模組、智慧車燈與頭燈控制器等新專案開發，透過不斷精進產品設計能力與製程技術，提升產品穩定度與可靠度，有助於滿足Tier 1車燈系統供應商對於車燈性能與功能整合的要求，並鞏固既有核心客戶的合作基礎。

不僅如此，麗清在北美市場的佈局亦持續深化，隨著全球車廠對於供應鏈韌性的要求日益提高，麗清透過墨西哥廠的在地化生產佈局，依目前規劃進度，預計於第二季投入試量產階段、積極拉升生產學習曲線及產能稼動率，進一步強化在北美供應鏈競爭力，並創造未來營運新成長動能。

展望2026年第一季，麗清對整體營運持審慎樂觀看法。麗清表示，觀察中國政府持續推動新車購置補貼、汽車以舊換新等刺激內需政策，整體終端購車需求仍維持一定熱度，依照目前整體業務接單狀況，其中隨著北美客戶對於頭燈控制器產品拉貨需求逐步回升，加上LED車燈模組打入特斯拉、吉利極氪、小米崑崙等新車款，麗清仍以技術創新與全球化佈局雙軌並進，以期創造未來營運加分效果。

