麗豐-KY啟動展店節奏 迎接營運增長曲線

【記者柯安聰台北報導】在中國美容產業進入高度汰弱留強、加速邁向品牌化與連鎖化的關鍵階段，長期深耕中國美容與健康服務市場的麗豐-KY（4137），正逐步走出產業調整期，展望2026年，麗豐-KY將全面啟動展店計劃，以高品質門店複製能力，在市場調整期中穩健推動公司營運邁向下一階段的成長曲線。



2025年中國市場美容產業出現明顯洗牌，市場整體關店率接近4成，關店家數達到180萬家，顯示出市場結構產生變化，消費者對品牌連鎖與服務品質的重視程度明顯提升、服務需求多元化、體驗要求提升、決策也更加理性。隨著體質較弱的非品牌店家退出市場，亦為具備規模與管理能力的業者創造新的成長空間。



今年麗豐-KY體系加盟店的家數淨減少比例近1成，全年營收影響幅度控制在低個位數，雖然門店數量仍呈現結構性調整，但單店客單價、消費頻率與回購率均有顯著改善。







(圖)麗豐-KY深化AI應用，從前端服務導入AI產品助理與按摩機器人，到後端以數位與AI分析精準輔導加盟營運，並以數據洞察消費趨勢、反向驅動產品研發。2026年將全面展店計畫，以品質、品牌與數位能力打造可長期穿越景氣循環的競爭力。圖為董事長陳碧華。



麗豐-KY深耕中國美容產業近30年，近年持續將AI技術導入客戶服務、門店管理與產品研發。現已於門店導入AI皮膚檢測與分析系統，可即時判讀膚況並推薦個人化護理方案，檢測結果同步串接至顧客小程序，提升專業信任感與回購率。並透過數位系統即時掌握各門店在產品結構、價格帶與人員訓練上等經營狀況，以提供相應的優化建議與賦能，並提供加盟店在美團、抖音等平台的代營運服務，協助加盟店提升線上曝光與來客轉換率，今年線上購券核銷單數較去年增加53%。



麗豐-KY今年亦加大品牌聲量布局，正式簽約全球品牌代言人劉詩詩，強化高端、專業且具國際視野的品牌形象。此外不僅九度蟬聯了由全球權威機構評定的“臺灣最佳國際品牌”稱號，更榮登了“2025福布斯中國美業卓越品牌TOP 100”及“2025亞洲品牌500強”榜單，品牌價值再獲國際認可，生產基地-微碩則榮獲中國“高新技術企業”&上海“松江區企業技術中心”稱號，為加盟體系創造更有利的市場環境。



麗豐-KY表示，當加盟店營運體質穩定，整體訂貨規模與營收可預期性提升，有助於吸引優質加盟主的加入，亦能降低景氣波動對集團營運的影響。面對市場回歸理性，能同時兼顧安全性、效果驗證與服務品質的品牌，將更具長期競爭優勢。（自立電子報2025/12/29）