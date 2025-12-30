麗豐-KY 加盟體系營運升級 單店獲利提升

財經中心/綜合報導

在中國美容產業進入高度汰弱留強、加速邁向品牌化與連鎖化的關鍵階段，長期深耕中國美容與健康服務市場的麗豐（麗豐-KY，4137），正逐步走出產業調整期。2025年中國市場美容產業出現明顯洗牌，市場整體關店率接近四成，關店家數達到180萬家，顯示出市場結構產生變化，消費者對品牌連鎖與服務品質的重視程度明顯提升、服務需求多元化、體驗要求提升、決策也更加理性。隨著體質較弱的非品牌店家退出市場，亦為具備規模與管理能力的業者創造新的成長空間。今年麗豐-KY體系加盟店的家數淨減少比例近一成，全年營收影響幅度控制在低個位數，雖然門店數量仍呈現結構性調整，但單店客單價、消費頻率與回購率均有顯著改善。

廣告 廣告

麗豐-KY深耕中國美容產業近30年，在2024年即敏銳察覺市場環境逐漸改變，主動推動品牌化、數位轉型與加盟商運營優化，以強化整體營運韌性。2025年在加盟店的營運輔導與數據管理方面，從規模競爭轉向以單店體質與服務品質為核心的穩健成長模式。麗豐-KY近年持續將AI技術導入客戶服務、門店管理與產品研發。現已於門店導入AI皮膚檢測與分析系統，可即時判讀膚況並推薦個人化護理方案，檢測結果同步串接至顧客小程序，提升專業信任感與回購率。

另透過數位系統即時掌握各門店在產品結構、價格帶與人員訓練上等經營狀況，以提供相應的優化建議與賦能，並提供加盟店在美團、抖音等平台的代營運服務，協助加盟店提升線上曝光與來客轉換率，今年線上購券核銷單數較去年增加53%。

麗豐-KY今年亦加大品牌聲量布局，正式簽約全球品牌代言人劉詩詩，強化高端、專業且具國際視野的品牌形象。此外不僅九度蟬聯了由全球權威機構評定的“臺灣最佳國際品牌”稱號，更榮登了“2025福布斯中國美業卓越品牌TOP 100”及“2025亞洲品牌500強” 榜單，品牌價值再獲國際認可，生產基地-微碩則榮獲中國 “高新技術企業” & 上海“松江區企業技術中心” 稱號，為加盟體系創造更有利的市場環境。

在通路策略上，麗豐-KY積極推動O2O與AI應用布局，旗下Home Spa電商事業逐步調整銷售模式，將資源集中於分銷型電商平台，透過與大型通路合作，以賣斷方式降低銷售風險，並擴大觸及客群。儘管目前電商營收占比仍低，但今年成長幅度顯著。在醫美事業上，麗豐-KY也調整過往高度依賴轉介的營運模式，轉向培養直客與口碑經營，強調醫療團隊專業資質與療程安全性，以改善長期獲利結構。在營運管理上，麗豐-KY導入智慧協同辦公平台，打破部門藩籬，提升決策效率與組織反應速度。麗豐-KY今年營運表現自第一季低點後逐季改善，顯見「聚焦門店經營、雙核驅動增長」的策略奏效，毛利率則穩定維持在80%以上水準，費用結構也朝向更精實管理，將行銷與資源配置重心轉向數位與私域經營，創造中長期獲利。

展望2026年，麗豐-KY維持審慎樂觀看法，將持續以「品質引領未來」為核心，深化加盟體系賦能、品牌升級、產品創新與AI營運底盤建置，在前端消費體驗上，規劃推出 AI 產品助理與AI按摩機器人，進一步強化服務科技感與標準化體驗。在營運管理層面，麗豐-KY以數位化工具串聯加盟店營運數據，並透過 AI 分析並提供精準輔導建議。在供應鏈與產品研發方面，麗豐-KY 透過數據化管理整合銷售與庫存資訊，運用AI洞察消費趨勢，反向指引產品開發方向，並結合跨學科研發資源，將學術成果轉化為可量化、可複製的護膚與健康解決方案，持續拉開與非品牌業者的差距。