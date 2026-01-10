麝香葡萄也能詐騙 一串130差點變20萬

〔記者王捷／台南報導〕沒想到麝香葡萄也能拿來詐騙。郭姓男子看到詐團在臉書投放的假廣告，標榜「麝香葡萄一串130元」，他聯繫「賣家」後被引導點不明連結，歹徒又謊稱帳戶凍結施壓要匯20萬元，昨晚他急赴南警三分局和順派出所求證，員警即時點醒讓他當場停手未匯款成功。

警三分局指出，郭男昨晚在臉書推薦廣告看到低價麝香葡萄，他不知道那是詐騙，與自稱賣家的網友談妥購買後，對方要求改以統一超商的「賣貨便」交易，並引導他點擊連結進行操作。

郭男依指示操作後，對方隨即以「下單失敗、未完成認證」為由，聲稱他的銀行帳戶遭凍結，接著要求匯款20萬元協助解鎖，並以急迫語氣施壓。郭男覺得交易過程異常，立刻到派出所諮詢真偽。

員警唐仲亞了解情況後，向郭男說明詐騙集團常以低價商品吸引上鉤，再以不明連結導向假平台，最後用帳戶凍結或認證失敗等話術催促匯款。郭男聽完後恍然大悟，對警方即時提醒與專業判斷表示感謝。

三分局呼籲，網路購物應選擇具公信力的平台，若遇價格明顯偏低、要求點擊不明連結或以任何理由要求先匯款者，極可能是詐騙手法。民眾如遇疑似詐騙情形，請立即停止交易，撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢。

