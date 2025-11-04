麝香豬半夜逃家！ 警半夜狂奔追豬 飼主恐挨罰

台中市 / 綜合報導

豬瘟疫情期間，全台灣被要求控制豬隻動向，不過在台中市太平區，4日凌晨被民眾發現一隻寵物麝香豬，竟然在大街上遊蕩。員警獲報後趕到現場抓豬，但小豬非常靈敏，還跑給警察追。原來這隻小豬是附近餐廳業者飼養的寵物豬，名字就叫做「豬哥」，牠半夜掙脫綁繩偷溜出去，這下子飼主除了警方開的罰單，加上疫情期間中央禁止全國豬隻移出飼養場所，因此台中市農業局目前正在做訪談紀錄，只要違規屬實就會開罰。

一隻可愛的麝香豬，在路上趴趴走半夜凌晨2點多，小豬走在車道上，有幾輛車經過，差點撞上相當驚險，過了幾分鐘小豬跑起來了，原來牠被員警發現當街跑給警察追，事情發生在台中市太平區，這隻小豬在街上遊蕩，但牠可不是在流浪，而是附近民眾飼養的寵物豬。

寵物豬飼主高小姐說：「(平常是都有綁就對了)，都有綁啊。」小豬的名字叫做豬哥，被附近一名經營素食餐廳的業者高小姐飼養，高小姐很無奈，把豬哥養在餐廳後面的庭院，平常有把牠綁住，但疑似沒有綁的很牢，4日凌晨豬哥原地滾了幾圈成功掙脫。

寵物豬飼主高小姐說：「牠是健康的寶寶，剛長大而已，4，5個月的豬。」一看到主人豬哥就很有活力，高小姐只給牠吃飼料，每到吃飯時間牠就吃得津津有味，但沒想到，才剛養豬哥10天就碰上豬瘟疫情，偏偏在非常時期，牠竟然掙脫綁繩偷溜出門。

寵物豬飼主高小姐說：「今天我要去買一條線，綁好一點。」但豬瘟疫情不能掉以輕心，防疫階段，中央規定禁止全國豬隻移出飼養場所，警方發現之後先通報農業局，加上讓寵物在道路上遊蕩涉嫌妨礙交通，也對飼主開罰。

農業局說，目前正在做訪談紀錄，如果確實有違規就會罰，高小姐也趕緊買了一條新綁帶，這次要把豬哥綁好，不讓牠再次逃家。

