麝香豬街頭流浪！ 還遭動保所誤植為「混種犬」

民眾日前在基隆產業道路上，看到了一隻麝香豬，趕緊通報動保所帶回，動保所人員將這隻小豬的資訊上架到官網，卻疑似因為太急，不小心把資料誤植為混種犬，鬧了烏龍。

一邊大口吃著飼料，一邊搖搖尾巴，這隻麝香豬現在被安置在動保所。鼻子不斷想探出鐵柵欄，親人的模樣讓大家被萌到融化，不過牠卻被發現遭丟棄在路上。日前基隆動保所獲報，在七堵區產業道路上出現了這隻麝香豬。根據了解，原來的飼主發現豬隻遺失時，有在周邊搜索，不過後續疑似考量到無力飼養，才放棄尋找，但這樣最高恐怕挨罰新台幣15000元。

而其實有不少人想要接手飼養，不過上動保所網站發現大烏龍，這隻小豬居然被標示成混種犬。基隆市動保所動保員王薏婷：「我們也很急於地要把豬安頓好、安置好，所以在系統上面，犬、貓的部分，我們通常都是犬跟貓，就誤植為犬隻，造成民眾的誤視，這部分比較不好意思。」

急通報，原來是因為棄養豬真的太少見，動保所急著上架資訊，才會植入錯誤，不過動保所也表示，不少人申請要領養這隻小豬，因此會評估最適合人選，趕緊將小豬安排到新家。

