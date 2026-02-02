「麝香豬」被標「混種犬」？ 基隆動保所公告掀熱議

基隆市 / 綜合報導

基隆有民眾上個月24日，在基隆的產業道路上，看到了一隻小小的麝香豬，趕緊通報動保所帶回，沒想到動保人員將這隻小豬的資訊上架到官網，卻因為一時疏忽，不小心把品種誤植為「混種犬」，鬧了烏龍引發熱議！而根據了解，這隻麝香豬才1歲多，疑似離家出走，才會出現在大馬路上，飼主起初有尋找，只是後續考量自己無力飼養，願意讓動保人員幫豬找新家，但飼主恐怕得面臨3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

發出豬叫聲搖搖尾巴，鼻子還想探出鐵欄外，牠是麝香豬親人模樣超萌超Q，大口吃飼料吃得好開心，這隻麝香豬才1歲多，現在被安置在基隆的動保所，有民眾上網想要領養卻發現明明是麝香豬的可愛照片，但品種物種那一欄，卻標示混種犬，難不成這是新品種嗎，網友紛紛幽默留言：「這品種的狗叫聲是不是不太一樣。」、「叫聲不是汪汪的狗。」、「這是我看過最紮實的混種犬。」

基隆市動物保護防疫所動保員王薏婷說：「寵物銀行平常都是貓狗為主，從來沒有豬出現過，那我們也很急於地要把這個豬安頓好，安置好，所以在系統上面，誤植為犬隻這樣。」

原來是場誤會啦，這隻麝香豬上個月24日，疑似離家出走，被發現獨自一豬出現在七堵的產業道路上，後續飼主考量自己無力飼養，請動保人員幫豬找新家，但可能得面臨3000元以上15000元以下罰鍰。

基隆市動物保護防疫所動保員王薏婷說：「已經找到有幾位願意領養寵物豬，那我們篩選他們適合的條件之後，我們會把寵物豬安排到合適的家庭繼續生活。」但動保人員也提醒，不要看麝香豬小小一隻好可愛，那是因為牠年紀還小，豬會長大成年後體重破百。

基隆市動物保護防疫所動保員王薏婷說：「豬的食量比較大，可能要有辦法去支援牠這個吃的部分，可能家裡的飼養空間要考量一下，那另外豬的習性也要評估。」打定決心做好功課再去飼養，才不會讓可愛的麝香豬變成可憐的無家豬。

