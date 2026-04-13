麟洛特色公園遮蔭不足 民盼改善

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屏東縣麟洛鄉客家花轎主題公園沙坑區，近日有家長反映，目前該處僅有一塊三角形遮陽布，遮蔽效果有限，孩子經常玩到滿頭大汗，盼能加大遮蔭範圍。（紀爰攝）

屏東縣麟洛鄉客家花轎主題公園沙坑區，近日有家長反映遮蔭不足，孩童在炎熱天氣下玩到滿頭大汗。另公園內有無良民眾棄置垃圾，讓環境髒亂，盼相關單位加強管理；議員建議，縣府應檢視麟洛鄉親子設施是否完善，提升整體品質；屏縣府工務處公園科回應，將再研議加大遮蔭區，並持續巡查環境整潔。

該公園位於麟洛火車站旁，是全台首座以客家花轎為主題的特色遊戲場，遊具建立在大沙坑上，並融入客家元素。5年前啟用以來，吸引不少家長帶著孩童前往遊憩，而公園周邊步道也成為在地居民散步、運動的好去處。

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但近日有家長反映，隨著時節即將入夏，發現沙坑區遮蔭不足，目前僅設一塊三角形遮陽布，遮蔽效果有限，尤其午後高溫炎熱，小朋友常玩到滿頭大汗，擔心長時間在太陽下會曬傷，因此不敢久留；另有時看見民眾隨意丟垃圾，影響環境整潔，盼相關單位加強維護。

公園科說明，沙坑通常不會有遮蔽棚，因為沙子需透過陽光照射自然消毒，若設遮蔽棚，可能導致沙坑處於潮溼狀態，進而滋生細菌或發霉，反而影響整體衛生。

屏東縣議員宋麗華認為，可評估改設手動收放式遮蔽布，兼顧遮陽需求與沙坑日照條件；同時建議縣府檢視麟洛鄉整體親子遊憩空間是否充足。她指出，除遊戲場外，近期家長反映鄉內圖書館老舊，顯示在地育兒環境仍有提升空間。

縣府回應，針對公園沙坑區遮蔭與環境整潔問題，將再行會勘並研議適度增加遮蔭範圍，同時持續巡查清潔維護，提升使用品質；至於麟洛鄉整體親子空間部分，將蒐集地方意見，通盤檢視現有設施量能，並評估相關經費與可行性，作為後續改善與規畫參考。