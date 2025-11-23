「萬吉•麟洛藝起來」繽紛綻放！親子寫生打造最暖社區風景

萬吉建設機構22 日舉辦「萬吉・麟洛 藝起來」親子寫生＆著色活動。（萬吉建設提供）

記者蔣謙正／屏東報導

屏東麟洛近年因義大特區開發與交通建設陸續到位，逐漸成為串聯屏東市區與屏北地區的重要生活節點。為讓地方的進步不只侷限在硬體推動，也能在文化、社區連結上同步深化，萬吉建設機構22日於麟洛國小舉辦「萬吉・麟洛 藝起來」親子寫生＆著色活動，透過藝術融入生活，實踐品牌「五植」理念中的「植藝」與「植鄰」，以行動陪伴社區共好。

這場以親子為核心的藝術活動，由萬吉建設主辦，並與麟頂社區發展協會、鄭成功廟管理委員會、麟洛國小與麟洛國中、全勝整合設計行銷有限公司共同協力。當天現場相當熱鬧，凡舉屏東縣長特助邱志憲、鄉公所代表、兩校校長與多位地方人士皆到場支持。報名參加的學童超過200位，親子出席人數更超過400人，校園在午後陽光中洋溢孩子的笑聲與色彩繽紛的畫作，彷彿成為麟洛最鮮明的文化風景線。

廣告 廣告

萬吉建設親子寫生＆著色活動，學童以畫筆記錄家鄉風景與生活樣貌。（萬吉建設提供）

除了藝術扎根，活動也成為觀察麟洛發展脈動的窗口。邱志憲特助表示，縣府近期將在麟洛圖書館與麟洛國小增設兩處YouBike站點，提供居民更便利的短程交通選擇。此外，未來義大醫療產業園區啟用後，也規劃在麟洛增設據點，使整體生活圈機能更加完備，打造更具移動性與宜居性的日常環境。

萬吉建設近年在麟洛持續深耕，從第一期「新義城」開始便積極投入地方建設；第二期「藝山」更成為麟洛首座電梯大樓，替區域居住品質寫下新篇章。萬吉建設董事長賴彥良表示，公司始終以「五植」理念為核心思考，將建築視為連結人群、帶動社區共好的橋梁，而非單純的空間開發。透過藝術活動、社區交流、教育合作，期望讓建設真正走進居民生活，形塑更具溫度、更具文化深度的社區關係。

萬吉建設董事長賴彥良面對麟洛未來的發展，帶領團隊以「五植」為核心，結合建築、生活與藝術實踐，讓人與社區的關係更加緊密。（萬吉建設提供）

賴彥良也強調，未來將持續舉辦社區型活動，以參與式方式陪伴在地成長，讓建設不只是硬體落成，更是成為推動地方「越住越好」的力量。此次「藝起來」活動不僅讓孩子以畫筆記錄家鄉，也讓居民再次看見社區的美與能量，為麟洛帶來一場兼具藝術、情感與地方願景的暖心聚會。