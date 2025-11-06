麥克家族義演送暖 國旗愛心車隊相伴 桃園榮家洋溢幸福時光

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】麥克家族義演今日（6）日再次帶著滿滿愛心走進桃園榮家，舉辦第 161 場愛心義演活動。悠揚的歌聲、熱情的舞蹈以及溫暖的薩克斯風旋律，在會場中輕輕流動，伯伯、阿姨們聽得眉開眼笑，紛紛隨節奏拍手，整個空間洋溢著溫暖又愉悅的氣氛。

特別的是，「國旗裝圓夢計畫」愛心環島車隊也在同日驅車來訪，車隊成員於國旗穹頂下與長輩們親切互動，不僅分享環島故事，更帶來香氣四溢的雞蛋糕，為榮家增添一份甜蜜祝福。

志工們耐心陪伴長輩體驗雞蛋糕製作，從倒粉、攪拌到脫模，每位長輩都專注投入，臉上寫滿成就感與童心。甜點的香味在空間中輕輕飄散，更讓活動增添許多溫度。即使無法來到表演現場的長輩，也能參與手作環節，感受志工們用心的陪伴與關懷。

活動中，愛心車隊成員也分享他們追夢旅程的生命故事，每一句都蘊含力量，鼓勵長輩保持希望、創造幸福。歡笑、音樂與感人的故事交織成一幅最溫馨的畫面。

桃園榮家主任陳平表示，感謝麥克家族和國旗環島車隊帶來豐富又溫暖的陪伴，讓長輩們在音符、香氣與滿滿的愛中度過美好的一天。活動不僅創造回憶，更將鼓勵化為力量，陪伴長輩走得更穩、更幸福。(圖/桃園榮家提供)