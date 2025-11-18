麥克瘋／從沈伯洋事件到高市早苗談話 一條涇渭分明的線始終區隔著國內不同族群

立委沈伯洋遭中共以分裂國家罪立案偵查，引發總統賴清德與立法院長韓國瑜隨後的唇槍舌戰。（圖：臉書合成）

民進黨立委沈伯洋遭中共以分裂國家罪立案偵查，引發總統賴清德與立法院長韓國瑜隔空互嗆。日本首相高市早苗一席「台灣有事」說，不但讓中共急跳腳，也帶動台灣內部正反不同的激辯對陣。分屬國內外的兩則事件，共通點都觸及台灣最敏感的族群認同與國家認同，隨時牽動著那條區隔內部最敏感的界線。（張柏仲報導）

說來沈伯洋的爭議由來已久，過去外界、尤其是在野黨對他的發跡、崛起，特別是他備受綠營呵護甚至可說寵溺的特殊待遇，無不放大檢視。不過這回因為遭中共以地方名義（重慶公安）、用所謂「分裂國家」或「煽動仇中」之名立案調查；並聲稱將透過國際刑警組織發動全球追緝，卻讓總統賴清德出面點名立法院長韓國瑜應以國會議長之尊出面表態。隨後引發一連串漸次升高的朝野論戰，所有爭議與分歧幾乎都緊扣著那條族群認同的界線。

沈伯洋早年爭議就不少，例如推「黑熊學院」、強化民間防衛韌性，被在野陣營譏諷為童子軍、騙預算、騙選票；倡議提防中共「認知作戰」，則被反批其實綠營洗腦台灣人民洗得更徹底，表面上質疑他「花拳繡腿」難有成效；但事實上真正在意的，恐怕是他的「反中」意圖；後來大罷免期間又牽扯出父親與家族在大陸經商爭議，藍營想凸顯沈伯洋一手賺紅錢、一手卻高舉反中大旗的心口不一。

直到這次被中共鎖定為「分裂國家罪」的立案偵查對象，平心而論，藍營內部「暗自叫好」的心態、恐怕比對中共「心生警惕」的比重更高。

當然，賴總統選擇對立法院長韓國瑜喊話、作為凸顯分歧的攻防焦點，也同樣令人側目不解：明明最該反應、也最能反應的無非是手握國家政經軍情特各種權柄的賴總統和執政綠營，卻要求在野黨出身的國會議長去替院內立委沈伯洋「出一口氣」，邏輯上好像大有問題。但如果賴總統眼中把韓國瑜視為「與對岸唱和」甚至「中共的同路人」的代表性人物之一，那些隱而未宣的動機立刻昭然若揭。

賴總統問得突然，韓國瑜也答得高調。包括重申並詮釋先前國慶大會上的「安全四腳說」、神回「自己生病要別人吃藥」，都讓韓國瑜瞬間搶占媒體版面；而不甘示弱的賴總統更強調此舉不是消費沈伯洋、也非用來做政治鬥爭，而是沈伯洋所處的國會「不能夠沒有態度」；並藉韓國瑜的「四腳論」反批中共處處趁機分化台美關係、散布疑美論，真正砍斷韓國瑜桌子那4個腳的其實是中國，而不是台灣。

同樣凸顯分歧之處，還包括隨後面對日相高市早苗「台灣有事」發言引發的日中緊張升高，國內同樣可以見到從不同立場與出發點衍生出來的應對態度：高市首相確實說出比起她的前輩：已故前首相安倍晉三更直白的台海安全論述，支持者很快就歸納出：包括談話地點是在日本國會正式質詢而非私下場合，並直言「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），暗示在現行「安保法制」下，日本可能會判斷行使「集體自衛權」。此舉卻造成中共怒不可遏，不但駐大阪總領事一席「砍頭說」惹議，隨後中方召見日本駐北京大使；大小官方喉舌幾乎傾巢出征；中共海警船也編隊進入釣魚台海域示威，並宣布18日起要在黃海海域進行為期8天的實彈射擊。

對於高市早苗的「台灣有事」說，日本國內民調（共同社）顯示有近五成（48.8%）日本民眾支持，甚至高市內閣整體支持率飆到將近7成（69.9%），比她10月份上任時提高了5.5%。不過對此，台灣內部同樣也出現兩極化反應：綠營一遍叫好完全不令人意外；前總統馬英九說他聯想到「日本右翼軍國主義復辟」、還說「兩岸問題不能假手外國介入」；前國民黨主席洪秀柱也批高市「躁進言行，攪動台海」、質問「台海關日本人什麼事」？總統賴清德則要求國內政治人物、特別是在野黨，應尊重日本國內政治，也必須注意區域發展，不宜負面解讀，更呼籲中共應該克制、展現大國風範，別成為區域和平的麻煩製造者。

不久之後，國內對相同議題的民調應該也會出爐，屆時會讓國人重新省思：台灣的國族認同分歧，其實都只有被概括帶過、從未被真正解決；而在國民黨選出新任主席後，許多過去在「中道路線」與「重返執政」考量下隱沒多年的意識，有可能會成為未來藍營奉行的圭臬。果真如此，國內政治趨向兩極化似乎會是未來難以避免的趨勢。