麥克瘋／草根逆襲：曼達尼當選紐約市長 突顯自主選民不買老派政治手法的帳

競爭激烈的紐約市長選舉終於落幕，一如預期，在民調上一路領先的民主黨籍極左派眾議員曼達尼勝選。美國媒體分析，紐約市的選民，特別是年輕人，已經厭倦了檯面上的老面孔，曼達尼的極左政見雖然激進，但卻令人氣象一新。而選戰前夜，美國總統川普對曼達尼的譏嘲，更像是為他拉票，從而奠定曼達尼的勝利基礎。（葉柏毅報導）

曼達尼從投入紐約市長選舉開始，就不遮掩自己的極左立場，同時也提出了許多左派政見，包括提升最低工資、大規模公共投資、對富人加稅，用來設立免費都會公車，與設立市營雜貨店等。許多曼達尼的政敵與反對他的人，甚至直指曼達尼「就是共產黨」，但為何紐約市民卻還是要投給他呢？

其中最主要的原因，就是紐約市的選民更新了，但檯面上的候選人，除了曼達尼之外，都是老面孔。現任市長亞當斯想要競選連任，但是他在任時，爆出一連串貪腐醜聞，雖然後來司法部撤銷指控，但是亞當斯的形象已然崩盤，選民不可能再投給他。另外一個重量級候選人：紐約州前州長古莫，他已經當10年出頭的紐約州長，之後因為性醜聞下台，卻又以為自己在紐約經營許久，當選個紐約市長應該不是問題。不過，紐約市民並不買帳。

另一個對候選人更「致命」的因素，則是美國總統川普。紐約市是川普的起家地，而川普對左派政策與人物恨到極點，眼中自然容不下曼達尼。川普在紐約市長選舉後期，先是要脅如果曼達尼當選，聯邦政府就不會再給紐約市撥款；此外，川普還以為自己在老家魅力十足，為了阻擋曼達尼當選，他竟然破天荒地點名支持民主黨籍的古莫。然而，川普的支持，對古莫來講，卻是無比恐怖的毒藥，於是對川普的賭爛票，就幾乎全部灌到曼達尼身上，讓曼達尼的票數更高。

也有分析認為，紐約市是民主黨的鐵票區，民主黨建制派自以為提誰都能當選，因此把政見極左的曼達尼視為攪局者；沒想到曼達尼與他的競選團隊，體會到時代已經改變了，不但大規模採取網路空戰，而且陸戰也是紮紮實實地進行著，再加上紐約市民的民心思變，不想再選他們已經看膩的老面孔。因此就算給曼達尼貼上共產黨的標籤，也嚇不了亟盼新人新政的紐約市選民，於是曼達尼就這麼在眾人驚嘆之下，當選了紐約市的新市長。