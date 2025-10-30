麥克瘋／錯估形勢 盧秀燕黨政領域都面臨挑戰

堅持不參選黨主席、加上處置豬瘟過程引發的爭議，可能讓盧秀燕的2028之役，從原本在藍營無懸念定於一尊，演變至今反倒出現諸多變數。（圖：盧秀燕臉書）

如果能把時間倒轉，回到非洲豬瘟尚未發生、甚至國民黨主席選舉開放領表報名前，不知道當時在藍營聲望如日中天的台中市長盧秀燕，會不會作出與今天截然不同的抉擇？堅持不參選黨主席、加上處置豬瘟過程引發的諸多爭議，可能讓盧秀燕的2028之役，從原本在藍營無懸念定於一尊，演變至今反倒出現諸多變數。

世事無常，經常令人感嘆計畫真的趕不上變化。這裡要講的還不只是已經燒到眉毛的非洲豬瘟疫情的處置，早在國民黨主席選舉過程，就足以窺探出盧秀燕的戰略布局、戰術選擇乃至臨場反應，都很有問題。

廣告 廣告

有分析指出，讓國民黨內部團結受創頗深的這場黨主席選舉，盧秀燕堅持不接掌黨權可謂爭端的濫觴，由此開啟的一連串從「黨內互打」、直到黨的基本路線變質變調，這可能是盧秀燕始料未及的。

放棄唾手可得的黨機器，也未能如願交付給幾位表態力挺的「造后者」，最終鄭麗文殺出重圍，就意味著國民黨即將出現翻天覆地的變化。從鄭麗文任命代表軍系、連系及馬系等不同勢力的副主席；選後對兩岸及國際情勢所發表的言論；最重要的，她在接受專訪時直言「藍營未來有能力問鼎總統的政治明星恐怕不只有一位」，讓盧秀燕不再理所當然坐擁黨內2028「唯一」的光環。

台中爆發非洲豬瘟事件，暴露了盧市府團隊螺絲確實該上緊了。值得玩味的是鄭麗文，其實並沒有在第一時間傾全力號召黨內與黨團力挺盧媽。姑且不論是否該替2028「保駕」，也該知道盧秀燕這一跤跌下來，可能連江啟臣接棒替藍營延續台中執政，都變得危機四伏。

堅拒參選黨主席、還刻意與角逐者上演「等距秀」，凸顯盧秀燕缺乏對戰略縱深的體認；而她和她的團隊應處豬瘟疫情的表現，則暴露出想進一步躋身國家領導人，在格局與責任感上其實還有不小的差距。

事實上，盧秀燕和她的台中市府團隊無論在訊息掌握、疫情判斷、處置作為到獸醫師資格與責任歸屬，都屢有瑕疵；更被拿來把「缺席豬瘟記者會」與「出席購物節活動」相互對照，挨批長期慣用「微笑市政」形象行銷自己，但是當備妥劇本之外的突發狀況出現，危機處理就成為她的致命傷。

現在的盧秀燕大概早已自顧不暇，對於通盤情勢，充其量也只有替豬瘟疫情盡力善後，不讓自己淪為斷送藍軍2026選戰的禍首，此外就遑論其他。儘管現在就斷言盧秀燕2028確定出局可能還言之過早，但先後兩次沒有過關的重大考驗，無疑讓「媽媽市長」的光環頓挫，現在所能做的，大概先得把豬瘟疫情妥善處置，才有機會化危機為轉機。（張柏仲報導）