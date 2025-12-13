麥克雞塊可做三分熟？網友怒控剝開可見「粉紅色」 麥當勞回應了

即時中心／徐子為報導



有民眾在新竹縣1處麥當勞購買4塊麥克雞塊，咬下後發現口感軟爛、外皮不脆，掰開才發現肉呈「粉紅色」，明顯未熟，他打電話反應，店家卻僅給禮券補償，引發網友熱議。對此，麥當勞今（13）日發出聲明，坦承作業有疏失，致歉並將辦退費；竹縣衛生局表示將稽查。





一名網友昨在社群平台Threads上發文指控麥當勞雞塊沒炸熟，照片顯示切半的雞塊中間「根本沒熟透」，甚至還維持粉紅顏色。該網友指出，他已吃掉了一塊，咬第二塊時吐出來，再剝開另外兩塊，也都是生的。他表示已致電反應，但店家僅要他的地址，表示會寄券供下次兌換。



該有網友也表示，他在事發後至今仍感到反胃，目前無法再吃麥當勞，只要想到就想吐。



台灣麥當勞發布聲明表示，是因作業疏失，產品炸製時間未完全所致，對於顧客拿到不符炸製標準產品已致歉。已嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序。後續也多次與該名顧客聯繫，希望補製產品及贈送貴賓券，但均未聯繫上，將持續聯繫並退費；未來將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似事件再發生。



媒體《中央社》報導引述新竹縣衛生局長殷東成說法，將依民眾提供的相關資訊進行查核，後續將依食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查；若查獲食品安全或環境管理相關缺失，將依違規事實及適用法規條文辦理；如屬可改善事項，將輔導業者立即改善。對此，麥當勞說，配合相關稽查。

