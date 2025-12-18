麥克風疑漏電，歌手開唱一握被慘烈電擊「啊啊」驚悚倒下。圖／翻自heraldodemexico.com.mx

祕魯一名21歲歌手蘇雷茲（Carlos Suarez）日前和樂團在首都利馬一間酒吧開唱，但麥克風疑似漏電，在大家都沒有察覺到的狀況下，蘇雷茲直接手握麥克風，結果一握，馬上觸電，蘇雷茲當場痛苦大叫後倒下，嚇壞現場所有人。

據英國《每日郵報》報導，蘇雷茲當時和自家樂團「我親愛的朋友史考特」（My Best Friend Scott）在這間酒吧開唱，現場有不少觀眾。就在蘇雷茲準備演唱時，手一握麥克風，但這時蘇雷茲突然大叫「啊啊啊」，全身顫抖，然後整個人往後傾倒，最後重倒在器材上。

眾人看到這一幕，全都驚慌失措，其他團員也立刻查看蘇雷茲的狀況，其中一名團員也緊急把蘇雷茲手中緊握的麥克風移開，但蘇雷茲仍然陷入昏迷。隨後蘇雷茲被送醫，幸好救回一命，蘇雷茲事後也發布影片，向大眾報告自己的身體狀況。蘇雷茲說，經過治療後已經沒事，不過脖子上留有燒傷的痕跡，目前仍持續治療中。蘇雷茲直呼，事發當下「我真的非常痛苦，差一點以為我就要死了」。

外界推斷，應該是麥克風漏電，導致蘇雷茲觸電，身體失去控制約10秒鐘。一開始，蘇雷茲質疑是麥克風沒有接地線，而且使用了沒有正確適配器的高壓放大器。不過後來他又拍攝影片，表示要更正資訊，指稱自己先前的推斷是有錯誤的，但他也強調，無論如何，希望未來不要再有音樂人跟他遇到一樣的狀況。

蘇雷茲事後跟大家報平安。圖／翻自heraldodemexico.com.mx



