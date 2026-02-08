麥卡倫「開瓶見喜」是你今年最體面的心意 重要的團圓時刻不能缺席！過年陪全家舉杯

在台灣，過年從來不只是一頓年夜飯，而是一連串關於「家」與「情感」的交流。從除夕夜的團聚舉杯，到大年初一的走春拜年，帶著伴手禮探望長輩與親友，每一個時刻都講究心意與禮數，這些看似簡單的習慣，實際上承載著幾代人之間最深沉的牽掛與祝福，在這樣的年節情境中，如何挑選一份既體面又不失溫度的伴手禮，便成為許多人心中反覆掂量的課題。

在這充滿喜氣的年節，餐桌上除了豐盛佳餚，有什麼比澄澈珍稀的麥卡倫，更能象徵「圓滿」與「喜氣」？麥卡倫威士忌推出多款經典酒款，以節慶浮燙紅色系與高質感包裝，在走春場合展現心意，金黃璀璨的珍稀酒液擺上餐桌，帶來滿滿的吉祥寓意，開瓶的那一刻，彷彿啟動了新年的好運儀式，為全家揭開最美好的序幕，無論是獻給父母、長輩，還是伴隨走春拜年送給親友，麥卡倫都讓這份心意變得格外有分量，既體面又誠意滿滿。

年節儀式感升級，麥卡倫讓舉杯更有分量

年節的相聚，不只是一次久違的見面，更是一年之中最重要的情感交流。當親朋好友圍坐一堂，在溫馨的氛圍中為彼此斟酒、舉杯，那些平時藏在心底的感謝與祝福，都隨著杯中酒液的流動，在談笑間自然流露。在這樣溫馨的時刻，佐以麥卡倫獨特的果乾、香料與巧克力氣息，其層次豐富的風味在唇齒間交織，成為話題間最迷人的點綴。

麥卡倫醇厚圓潤的口感，為這場相聚增添了一份優雅與愜意，讓過年團聚的談心時光更顯珍貴，金黃澄澈的酒液，映照著圍坐一堂的家人與親友，象徵著新年的好運與富足，正因為這樣的相聚時刻並不常見，每一杯斟出來的酒，都帶著「珍惜當下」的心意，讓年節的溫度變得加倍濃郁。

麥卡倫四款經典酒款，對應四種真心的送禮情境

麥卡倫旗下四款經典酒款，各自扮演著不同的角色，也對應著不同的送禮場合與情感，了解每款酒的風味特色，便能為年節中的每一個重要時刻，找到最恰當的選擇。

經典雪莉桶18年是獻給父母、長輩時最體面周到的選擇，這款酒經過18年的雪莉桶陳釀，風味濃郁深邃，果乾、可可與辛香料的層次感環繞其中，每一口都帶著時間沉釀出的醇厚，將這款酒送給長輩，不僅是對歲月智慧的敬重，更是對長輩長年辛勞的真摯感謝。在年節拜訪長輩時，這份禮物傳遞的不只是風味與質感，承載的更是無聲的關懷與感恩，長輩看見這款陳釀威士忌，想必也能感受到晚輩那份厚實的用心。

經典雪莉桶12年，是團員餐桌上最自然的陪伴，入口柔順、甜感恰到好處，無論是長輩還是年輕人，都能輕鬆享受其圓潤的口感，這款酒帶來的果乾與香草氣息，溫暖而不搶眼，正適合在全家圍坐一堂的時刻，默默陪伴著每一聲歡笑與每一句問候，在這樣的場合中，經典雪莉桶12年扮演「凝聚」的力量，讓全家人在舉杯致意的瞬間，感受到彼此之間被理解與珍視的溫暖，它是家庭聚餐中，最不會失禮也最易讓人感到親切的選擇。

至於雙雪莉桶系列，則注入更多柔和細膩的情感。雙雪莉桶15年，帶著豐富的果香與堅果層次，風味輕盈又帶點驚喜的變化感，它在傳統的雪莉桶風格中注入了更多柔和細膩的層次，恰似年輕一輩為家族帶來的活力與新意，無論是送給兄弟姐妹、表親，還是年輕一輩的親友，這款酒的現代感與精緻風味，都能讓收禮者感受到被特別對待的誠意，在走春拜年時既體面又讓人印象深刻。

另一款雙雪莉桶12年，具有溫潤甜感與柔和的香草、焦糖氣息，口感平易近人，它溫暖而不張揚的風味，就像走春時說出的一句真心祝福，不需要過多的裝飾，卻能讓對方感受到足夠的誠懷，傳遞著溫暖的關懷與祝福，很適合當走春時的伴手禮。

團圓的意義，藏在每一杯相聚的驚喜裡。用一瓶承載工藝與時間價值的威士忌，將信任、默契與期待延續到新的篇章，在年節送禮講究分寸與禮數的時刻，麥卡倫金黃澄澈的酒液彷彿「開瓶見喜」，帶來滿滿的祝福與好運。無論是獻給父母、長輩還是親友，都是一份體面而周到的選擇，當酒杯輕輕碰觸，笑聲在餐桌間溫暖地擴散，那份醇厚與溫潤，讓新年的第一刻充滿了祝福與好兆頭。