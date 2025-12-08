麥卡倫的逆襲 奪得2025車隊與車手冠軍

McLaren 冠軍車手 Lando Norris。(McLaren)

F1 2025年度最終站，阿布達比大獎賽的方格旗揮下，Yas Marina 賽道夜空被橘色煙火點亮。Lando Norris 以 2 分之差驚險擊敗衛冕冠軍 Max Verstappen，奪下生涯首座一級方程式世界車手冠軍。





這一刻不僅象徵新王登基，更宣告麥拉倫（McLaren）車隊歷經三年臥薪嘗膽後，終於完成從中游掙扎到稱霸雙料冠軍的傳奇逆襲。





回顧 2023 年賽季初，這支來自沃金（Woking）的老牌勁旅曾一度陷入低谷。當年的 MCL60 賽車競爭力疲弱，Norris 甚至難以穩定晉級積分區。

然而車隊並未在逆境中瓦解，賽季中期的空氣力學大升級成為關鍵轉折，讓他們從「地球組」重返頒獎台。雖最終僅拿下車隊第四，復甦的種子已悄然萌芽。





2024 年，麥拉倫正式破繭重生。Norris 在邁阿密大獎賽拿下生涯首勝，證明他絕非「無冠之王」；隊友 Oscar Piastri 的爆發，更令麥拉倫擁有全場最具未來性的雙車手組合。





當年他們終結紅牛的統治、睽違 26 年重奪車隊冠軍，Norris 雖以車手第二作收，但已足以威脅王者寶座。





進入 2025 年，麥拉倫徹底統治賽場。仰賴 MCL39 的強悍空力效率與車隊策略的無縫執行，他們以 833 分的壓倒性優勢衛冕車隊冠軍。





Norris 與 Verstappen 的一整季對決更是火花四射，最終 Norris 在阿布達比補上最後拼圖，登上他渴望已久的王座。





三年之間，從谷底到巔峰，麥拉倫與 Norris 用行動證明 F1 世界永遠屬於最堅持的人。橘色風暴再度席捲F1賽場，麥拉倫的王朝時代，正式開啟。