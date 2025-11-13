麥可電影一出全球暴動！神曲《Thriller》40年後強襲排行前十

〔記者傅茗渝／台北報導〕流行樂之王 麥可．傑克森(Michael Jackson) 即將重返大銀幕！由《震撼教育》、《私刑教育》系列導演 安東．富夸(Antoine Fuqua) 執導、三度入圍奧斯卡的編劇約翰．洛根(John Logan) 操刀的全新傳記電影《麥可傑克森》，日前釋出首支預告，短短24小時便衝破1.162億次觀看，氣勢驚人。而在電影熱度帶動下，麥可的經典神曲《Thriller》強勢回流，一舉衝入Billboard Hot 100前十名。

電影由麥可的親侄子賈法．傑克森(Jaafar Jackson)飾演天王本人，預告中不僅出現麥可童年時期的珍貴影像、全球巡演的舞台片段，更重現《Thriller》等經典 MV。背景音樂則選用他1982年的代表作《Wanna Be Startin’ Somethin’》，帶領影迷瞬間回到麥可稱霸全球樂壇的黃金年代。

電影強大話題也直接牽動麥可的傳奇作品再度翻紅。《Thriller》本週正式重返Billboard Hot 100前十名，距離上次進入前十已是1984年，事隔40年再度上榜，堪稱流行史上的奇蹟。

1983年推出的14分鐘《Thriller》MV由《美國狼人在倫敦》導演約翰．藍迪斯(John Landis)掌鏡，以「電影規格」打造狼人、喪屍等恐怖片元素，不僅開創MTV世代，也讓喪屍舞(Zombie Dance)成為橫跨40年、全球萬聖節必跳的經典舞步。MV更是第一支被列入 美國國家影片登記表 的音樂錄影帶，象徵其無可撼動的文化地位。同名專輯《Thriller》累積銷量更突破 6700 萬張，至今仍穩坐「全球最暢銷專輯」寶座，40多年無人能撼動。

