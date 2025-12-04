麥味登明年衝破千家 揚秦總經理揭密「這話題商品」1週就搞定

揚秦總經理林麗玲。

）全台首家上櫃的連鎖早午餐品牌「麥味登」母公司揚秦今（4）日召開第三季法說會，總經理林麗玲表示，主力品牌「麥味登」明年展店目標120家，預計明年上半年就可突破千店規模；她透露，目前全台灣有商業登記的早餐店約2萬家，市場可能飽和、可能整合，但沒有衰退、營收還持續成長中，她的目標是市佔率要10％，朝上市之路邁進。

揚秦今年第三季合併營收7.85億元，年增17.48％；稅後淨利0.66億元，年增31.7％，營收與獲利均創單季歷史新高，第三季每股純益（EPS）為1.8元，累計前三季EPS為4.67元，4日股價收在121元、小跌0.41％。

廣告 廣告

對於外界擔憂台灣的餐飲市場是否已飽和、還有少子化威脅，林麗玲表示，揚秦能持續成長的重點，第一就是菜單結構，要了解消費者要什麼，現在是要健康、要便利，所以他們持續做數位轉型，還有IP聯名活動，讓麥味登的既有店業績也能持續成長，不單只靠新店衝量，這才是成長的關鍵。

像是今年做史努比的品牌聯名，就成功提高來客量，「以前可能玩不起來，現在經濟規模有了，就可以做，明年也會有新的IP聯名活動」，林麗玲表示，目前集團APP會員人數已達121萬人，LINE會員數也突破115萬人，這些大數據的探勘，可以去了解消費者喜好、抓到店家的問題，還有商圈決策系統，可以預估營收，在新產品發布上，成功機率也很高。

就像是今年初的鬆餅堡活動，林麗玲透露，在知名速食品牌打出這項話題商品，因為麥味登也有這些品項，所以花了一周就推出自家版本，原本也以為是趕流行，沒想到在沒打廣告的狀況下大受好評，直接進了正式菜單。

「我們研發產品真的很用心」，林麗玲說，接下來推出最新商品是花椰菜泥，就是掌握健康趨向。

目前麥味登全台總店數952家，炸雞大獅海內外店數128家，REAL真‧Cafe‧Bread有7 家，涮金鍋店數6家，檳城煎蕊2家，炸雞大獅明年全球展店目標25家，美國首店將於第一季正式營運。

更多鏡週刊報導

超跨界合作 桂冠攜全家+華碩打通數據到餐桌「一鍵管理」家人健康

佳世達楊宏培用臉掛保證 自家外泌體產品五告讚

年載客率破85%！台灣虎航砸400億元擴增15架A321neo新機 攻東北亞、東南亞航網