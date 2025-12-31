麥味登母公司捲食安風波！進口「板麵辣椒」檢出致癌物全銷毀

（生活中心／綜合報導）連鎖早餐品牌「麥味登」母公司揚秦國際捲入食安風波。食藥署公布最新邊境查驗結果指出，揚秦國際自馬來西亞進口的一批「板麵辣椒」，總重 16 公斤，經檢驗後被驗出殘留環氧乙烷 0.1 mg/kg，因屬國內明令禁止檢出的化學物質，該批產品已全數銷毀。

圖／馬來西亞「板麵辣椒」檢出致癌物環氧乙烷。（翻攝自衛福部食品藥物管理署官網）

食藥署說明，環氧乙烷為工業用殺菌氣體，部分國家曾用於農藥或食品殺菌用途，但在我國屬於禁用項目，且被世界衛生組織列為一級致癌物，因此依法不得檢出。相關產品未流入市面，已依規定完成銷毀處置。

圖／進口農藥超標板麵辣椒的揚秦國際，旗下擁有知名品牌麥味登。（翻攝揚秦國際股份有限公司官網）

除麥味登母公司進口產品外，近期日本進口水果亦多批未通過檢驗。東和水果有限公司進口的兩批日本草莓，總重 1167.5 公斤，分別被驗出殺菌劑「滅派林」殘留量為 1.3 ppm 與 1.1 ppm，超過我國 1.0 ppm 的限量標準。

圖／東和水果行進口的日本熊本縣草莓，被食藥署驗出農藥超標。（翻攝自衛福部食品藥物管理署官網）

另有廣青有限公司進口的一批日本草莓，同時檢出賽芬蟎、因得克及 Nitenpyram 等多項農藥殘留；東欣水果公司進口的 35.5 公斤日本哈密瓜，也因檢出 0.02 ppm 的滅派林而判定不合格。

食藥署強調，上述所有不符《食品安全衛生管理法》規定的產品，均已依法銷毀或退運，並確認未流入國內市場。

