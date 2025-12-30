麥味登母公司爆食安！16公斤板麵辣椒含「一級致癌農藥」 食藥署全銷毀

生活中心／李紹宏報導

食安警報再起！食藥署最新查驗顯示，日本熊本草莓、蜜柑及哈密瓜因農藥殘留問題全數被列為不合格。此外，連鎖早餐品牌「麥味登」母公司揚秦國際也捲入風波，其自馬來西亞進口的板麵辣椒遭檢出高風險致癌物「環氧乙烷」，共16公斤全數被銷毀。

馬來西亞「板麵辣椒」檢出致癌物環氧乙烷。（圖／翻攝自衛福部食品藥物管理署官網）

根據食藥署官網指出，旗下擁有「麥味登」、「炸鷄大獅」等知名品牌的揚秦國際，自馬來西亞引進的一批16公斤「板麵辣椒」，在食藥署嚴格檢測下，發現殘留「環氧乙烷」0.1mg/kg。

廣告 廣告

環氧乙烷（EO）是一種化學性質極不穩定的無色氣體，常用於工業殺菌，也經常出現在進口辛香料、芝麻、脫水蔬菜中，被世界衛生組織列為一級致癌物。雖然其揮發性高，少量攝入風險低，但若長期、高劑量暴露，將顯著提升罹患癌症的風險。

進口農藥超標板麵辣椒的揚秦國際，旗下擁有知名品牌麥味登。（圖／翻攝揚秦國際股份有限公司官網）

由於環氧乙烷具高度致癌性，目前國內法規嚴令禁止檢出。

此外，冬季盛產的日本鮮草莓，近期頻頻闖關失敗。東和水果有限公司進口的兩批草莓（總重1167.5公斤），被驗出殺菌劑「滅派林」含量分別達1.3ppm與1.1ppm，均超過我國規定之1.0 ppm上限。廣青有限公司進口的一批日本草莓也出現問題，同時檢出賽芬蟎（2.9 ppm）、因得克（0.07ppm）及Nitenpyram（0.03ppm）三種農藥殘留。

東和水果行進口的日本熊本縣草莓，被食藥署驗出農藥超標。（圖／翻攝自衛福部食品藥物管理署官網）

令人意外的是，日本哈密瓜亦未能倖免，東欣水果公司進口的35.5公斤哈密瓜因殘留0.02ppm的滅派林，同樣判定不合格。針對上述所有不符《食品安全衛生管理法》之產品，食藥署已下令全數銷毀或依規定退運，未流入市面。

（資料來源：衛福部食品藥物管理署官網）

更多三立新聞網報導

跨年當天備好「2026現金、童軍繩」！命理專家曝秘招：馬年準備發大財

共軍突襲式環台軍演「有詭」？專家揭習近平圖謀：算盤打太精

曹西平遺產能全給乾兒子？律師分析殘酷真相 「最終現實版本」曝光

軍演不敢罵中共卻「反將日本一軍」？他酸大開眼界 轟蕭旭岑：住海邊嗎

