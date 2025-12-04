麥味登母公司Q3營收獲利創高 會員破百萬人

麥味登母公司揚秦（2755）今（4）日召開法人說明會，揚秦總經理林麗玲表示，第3季受惠暑期餐飲消費熱潮與展店效益帶動，營收與獲利齊創單季歷史新高，毛利率、營益率、淨利率「三率三升」。第3季合併營收達7.85億元，年增17.48%，稅後淨利0.66億元，年增31.7%，每股純益（EPS）為1.80元；累計前3季營收22.18億元、年增19.82%，稅後淨利1.70億元、年增31.5%，每股盈餘達4.67元，創上櫃以來新高。

展店布局全面加速 明年總目標155家

林麗玲指出，展望2026年，公司將以「多品牌、多市場」策略推進。主力品牌麥味登年度展店目標120家，預計明年上半年台灣總店數將突破千店；炸雞大獅全球展店目標25家，美國首店將於明年第1季正式營運。

同時，REAL真·Café·Bread計畫展店2家，涮金鍋預計新增6家、展店範圍由桃園拓展至新北；代理品牌檳城煎蕊也預期於百貨商圈展店2家，全年總展店目標達155家，持續推升整體營運規模。

品牌行銷創熱度 麥味登×史努比聯名再出擊

「麥味登」今年與國際經典IP史努比聯名推出概念店與周邊商品，成功掀起社群熱議與消費者共鳴，門市來客數與客單價雙雙提升。林麗玲透露，12月將再推出第二波「療癒系」周邊，包括玩偶抱枕毯、絨毛吊飾等，延續品牌聲量與冬季話題熱度；明年度也將持續與國際IP合作，強化品牌活躍度。

海外展店聚焦美國與東協 炸雞大獅簽約8區

在海外布局方面，「炸雞大獅」聚焦美國與東協市場，採「區域加盟制」快速展店，目前海外總店39家，已簽約4國8區，包含馬來西亞砂拉越、柔佛、吉隆坡，印尼大雅加達、萬隆、泗水，新加坡及美國維吉尼亞州。

美國首店正籌備中，營運團隊將於明年1月來台受訓，預計第1季正式開幕，為品牌跨入北美市場的重要里程碑。

數位轉型邁向AI應用 會員突破百萬人

林麗玲表示，目前集團APP會員人數達121萬人、LINE會員超過115萬人。公司持續推進數位轉型至「數智轉型」，以AI智慧應用提升營運效率與加盟管理品質，並透過線上點餐、紅利累積、會員優惠等功能強化O2O整合，提升顧客忠誠度與品牌黏著力。

新品牌齊發力 搶攻多元餐飲市場

新品牌方面，揚秦代理的馬來西亞甜品品牌「檳城煎蕊」首店進駐台北SOGO忠孝館，二店落腳京站時尚廣場；火鍋品牌涮金鍋第六店「中壢海華店」已開幕，「桃園大有店」、「觀音大觀店」將於12月啟用，年底總店數達8家，搶攻冬季火鍋商機。

截至目前，「麥味登」總店數達952家、「炸雞大獅」128家、「REAL真·Café·Bread」7家、「涮金鍋」6家、「檳城煎蕊」2家，展現穩健擴張與多品牌布局成果。

