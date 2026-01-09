麥塊不是只能蓋房子 如何在遊戲中學氣候變遷？
氣候變遷刻不容緩，如何寓教於樂提升學生的氣候意識，是學校與政府的重要課題。全球最受歡迎的遊戲之一《Minecraft》（麥塊），推出許多教育版地圖，讓學生在虛擬世界中體驗極端氣候、練習做出決策。例如《氣候戰士》（Climate Warriors）納入了碳排機制，玩家煉礦、烹飪等都會累積碳排，必須想方設法避免情勢惡化。教育現場也開始透過麥塊，引導學生了解地理與氣候知識，並探索可行的永續解方。
熱浪生存遊戲：擊退惡龍、打造避暑城市
麥塊推出的教育型遊戲《熱浪生存遊戲》（Heat Wave Survival），玩家在「生存模式」中，必須保護村莊、殺死惡龍，避免遭受熱浪惡龍（heat dragon）的攻擊。這隻惡龍就是熱浪的化身，每當盛夏就會侵襲村莊。
「預報顯示新一波熱浪即將來襲，請幫助村莊及早做好熱浪準備。」不同於一般生存遊戲架空現實，玩家可以透過遊戲中收到的任務，前往實際存在於生活中的地點，從巴西、希臘一路到印度和奈及利亞，蒐集對抗高溫的解方，了解這些社區如何透過冰袋、太陽能風扇等方式來降溫。玩家還能取得「溫度計」道具的資格，以便隨時知道溫度何時會過高。
而在「建造挑戰」模式中，玩家必須收集工具、制定策略，打造得以對抗高溫的韌性城市，例如建造避暑中心、公園、綠地，以及得以反射光線的設施。
守護海岸：海岸防禦的自然解決方案
《守護海岸》（CoastCraft） 是一款保護海岸線的遊戲，由英國康沃爾（Cornwall）議會、環境局（EA）與麥塊合作，專為9～14歲的學生打造。
玩家將作為決策者，在虛擬世界面對康沃爾郡可能會發生的洪災、海岸侵蝕、海平面上升等問題，綜合考量社區、保護野生動物棲地等需求，並設計永續防災策略。首先，玩家會先透過小遊戲了解海岸風化、沙丘生態系等地理知識，並學習如何利用沙丘作為自然解決方案（Nature-based Solution），面對洪水與侵蝕。
接著，主遊戲共分三階段：現在、2040年、2060年。玩家必須在金錢、資源有限的狀況下做出決策：「是否興建堤防、遷移海灘上的設施？是否要加強管理沙丘？」現在的每個決策都將影響2040年時的情境，因此每位玩家的遊戲體驗可能截然不同。每階段結束都會有專家出現，向玩家說明行動後果並公布「永續評分」，讓玩家了解決策與行動會如何影響未來樣貌。
「如果玩家的決策不當，海水會逐步侵蝕陸地，停車場或廁所等設施就可能消失。」東英吉利大學的資深研究員阿諾德（Elliot Honeybun-Arnolda）玩了CoastCraft幾小時後讚賞地表示，讓學生參與決策、取捨，並親眼見證決策如何影響未來，這件事非常重要。
離岸風電挑戰：風電場的選址難題
除了讓氣候議題變得好玩，麥塊也能帶領學生提前認識綠領工作樣貌。英國皇家財產局（The Crown Estate）與微軟合作推出的《離岸風電挑戰》（Offshore Wind Power Challenge），即是透過互動遊戲連結相關課程，目標啟發學童學習並思考關於工程、永續與保育相關的職涯發展。
在《離岸風電挑戰》中，學生將使用綠色代幣買下風機，並考量設置成本、海床適宜性，以及社會環境影響，在再生能源需求與航道、居民、海洋棲地間取得平衡，以了解能供給多少電力，學習到再生能源、風電場設計、流程規劃及場址選定等知識。
從遊戲到課堂：Minecraft 在教育現場
森林大火會吞噬家園、水災和海平面上升如何淹沒城市，對許多學生來說可能難以想像。若想在教育現場抓住學生注意力，受學生喜愛的麥塊是個好工具。然而，要讓學生能從麥塊學到氣候變遷，不只是給他們電腦開始蓋房子，教師課前需要做很多準備，上課時也必須妥善引導，才能讓孩子認真思考、嚴肅以待。
在澳洲多數州，教師必須完成100小時的例行進修，而接受麥塊相關培訓也是選項之一。
來自澳洲新南威爾斯的地理老師古德塞爾（Warwick Goodsell）說道：「你必須花20分鐘講解理論，然後帶領學生討論，在白板上畫心智圖。接下來才是進入麥塊遊戲，如此，學生才能運用所學知識打造麥塊家園。」古德塞爾多年來一直將麥塊作為課堂輔助工具，他會和學生一起在遊戲中思考對抗侵蝕、污染的環境解方。
對許多學生而言，麥塊不只是打造夢想家園的虛擬遊戲，他們在麥塊建立人際關係，找到自己的歸屬與價值。如今，教師與麥塊正攜手善用這股熱情，讓氣候知識更具體、學習更身歷其境，讓學生在遊戲裡理解氣候危機，並學習規劃、適應、克服困難，更重要的是「攜手」打造永續城市。
其他人也在看
新竹棒球場現狀曝光！堆著鋼筋、廢棄物 改善工程266日曆天、未來以職棒為主已有球團接洽
荒廢已久的新竹市立棒球場的現狀曝光！新竹市8日公開照片，照片中清楚可見鋼筋、垃圾或營建廢棄物，改善工程涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市教育處表示，未來將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。TSNA ・ 1 小時前 ・ 18
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 48
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 68
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 34
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 73
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 24
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 439
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 52
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 18 小時前 ・ 5
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 40
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 24
柯文哲獨留陳昭姿！前民眾黨核心曝驚人原因
[NOWnews今日新聞]民眾黨「兩年條款」限期將至，包含主席黃國昌，都要在31日卸任，然而前黨主席柯文哲態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，引發其他要卸任的白委不滿；對此，前...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 67