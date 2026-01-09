麥塊不是只能蓋房子 如何在遊戲中學氣候變遷？

氣候變遷刻不容緩，如何寓教於樂提升學生的氣候意識，是學校與政府的重要課題。全球最受歡迎的遊戲之一《Minecraft》（麥塊），推出許多教育版地圖，讓學生在虛擬世界中體驗極端氣候、練習做出決策。例如《氣候戰士》（Climate Warriors）納入了碳排機制，玩家煉礦、烹飪等都會累積碳排，必須想方設法避免情勢惡化。教育現場也開始透過麥塊，引導學生了解地理與氣候知識，並探索可行的永續解方。

熱浪生存遊戲：擊退惡龍、打造避暑城市

麥塊推出的教育型遊戲《熱浪生存遊戲》（Heat Wave Survival），玩家在「生存模式」中，必須保護村莊、殺死惡龍，避免遭受熱浪惡龍（heat dragon）的攻擊。這隻惡龍就是熱浪的化身，每當盛夏就會侵襲村莊。

廣告 廣告

「預報顯示新一波熱浪即將來襲，請幫助村莊及早做好熱浪準備。」不同於一般生存遊戲架空現實，玩家可以透過遊戲中收到的任務，前往實際存在於生活中的地點，從巴西、希臘一路到印度和奈及利亞，蒐集對抗高溫的解方，了解這些社區如何透過冰袋、太陽能風扇等方式來降溫。玩家還能取得「溫度計」道具的資格，以便隨時知道溫度何時會過高。

而在「建造挑戰」模式中，玩家必須收集工具、制定策略，打造得以對抗高溫的韌性城市，例如建造避暑中心、公園、綠地，以及得以反射光線的設施。

守護海岸：海岸防禦的自然解決方案

《守護海岸》（CoastCraft） 是一款保護海岸線的遊戲，由英國康沃爾（Cornwall）議會、環境局（EA）與麥塊合作，專為9～14歲的學生打造。

玩家將作為決策者，在虛擬世界面對康沃爾郡可能會發生的洪災、海岸侵蝕、海平面上升等問題，綜合考量社區、保護野生動物棲地等需求，並設計永續防災策略。首先，玩家會先透過小遊戲了解海岸風化、沙丘生態系等地理知識，並學習如何利用沙丘作為自然解決方案（Nature-based Solution），面對洪水與侵蝕。

接著，主遊戲共分三階段：現在、2040年、2060年。玩家必須在金錢、資源有限的狀況下做出決策：「是否興建堤防、遷移海灘上的設施？是否要加強管理沙丘？」現在的每個決策都將影響2040年時的情境，因此每位玩家的遊戲體驗可能截然不同。每階段結束都會有專家出現，向玩家說明行動後果並公布「永續評分」，讓玩家了解決策與行動會如何影響未來樣貌。

「如果玩家的決策不當，海水會逐步侵蝕陸地，停車場或廁所等設施就可能消失。」東英吉利大學的資深研究員阿諾德（Elliot Honeybun-Arnolda）玩了CoastCraft幾小時後讚賞地表示，讓學生參與決策、取捨，並親眼見證決策如何影響未來，這件事非常重要。

離岸風電挑戰：風電場的選址難題

除了讓氣候議題變得好玩，麥塊也能帶領學生提前認識綠領工作樣貌。英國皇家財產局（The Crown Estate）與微軟合作推出的《離岸風電挑戰》（Offshore Wind Power Challenge），即是透過互動遊戲連結相關課程，目標啟發學童學習並思考關於工程、永續與保育相關的職涯發展。

在《離岸風電挑戰》中，學生將使用綠色代幣買下風機，並考量設置成本、海床適宜性，以及社會環境影響，在再生能源需求與航道、居民、海洋棲地間取得平衡，以了解能供給多少電力，學習到再生能源、風電場設計、流程規劃及場址選定等知識。

從遊戲到課堂：Minecraft 在教育現場

森林大火會吞噬家園、水災和海平面上升如何淹沒城市，對許多學生來說可能難以想像。若想在教育現場抓住學生注意力，受學生喜愛的麥塊是個好工具。然而，要讓學生能從麥塊學到氣候變遷，不只是給他們電腦開始蓋房子，教師課前需要做很多準備，上課時也必須妥善引導，才能讓孩子認真思考、嚴肅以待。

在澳洲多數州，教師必須完成100小時的例行進修，而接受麥塊相關培訓也是選項之一。

來自澳洲新南威爾斯的地理老師古德塞爾（Warwick Goodsell）說道：「你必須花20分鐘講解理論，然後帶領學生討論，在白板上畫心智圖。接下來才是進入麥塊遊戲，如此，學生才能運用所學知識打造麥塊家園。」古德塞爾多年來一直將麥塊作為課堂輔助工具，他會和學生一起在遊戲中思考對抗侵蝕、污染的環境解方。

對許多學生而言，麥塊不只是打造夢想家園的虛擬遊戲，他們在麥塊建立人際關係，找到自己的歸屬與價值。如今，教師與麥塊正攜手善用這股熱情，讓氣候知識更具體、學習更身歷其境，讓學生在遊戲裡理解氣候危機，並學習規劃、適應、克服困難，更重要的是「攜手」打造永續城市。