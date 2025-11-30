麥塊風沙盒大作《Hytale》確定2026年搶先體驗日期，創始人強調：不能接受的別買！

受到全球無數玩家期待的沙盒生存 RPG 遊戲《Hytale》，經歷了如同雲霄飛車般的開發過程，在被 Riot Games 取消開發後，由《Minecraft》知名伺服器《Hypixel》和《Hytale》原創始人 Simon Collins-Laflamme 買回版權。如今，他正式宣佈將於 2026 年 1 月 13 日展開搶先體驗（Early Access），但也強調無法接受「搶先體驗」的千萬別買。

等待多年，終於能玩到啦！（圖源：Hytale）

廣告 廣告

《Hytale》遊戲最初由知名《Minecraft》伺服器 Hypixel 的團隊開發，主打結合冒險與創造的玩法，被許多玩家認為是一款能挑戰《Minecraft》地位的潛力大作。如今在經歷了多年的沈寂與波折後，官方確認將回歸獨立開發，並重拾 2018 年最初的遊戲願景，讓這款差點取消的遊戲重獲新生。

《Hytale》的開發過程堪稱地獄，曾被爆出工作室在 2020 年被 Riot Games 收購後，高層決定放棄原本的開發成果，轉而開發全新的遊戲引擎來支援跨平台遊玩。卻因為野心太過龐大，導致進度嚴重停滯，最終在 2025 年 6 月遭 Riot 宣布取消。還好原創始人 Simon 積極的和 Riot 進行交流，並在同年 11 月和其他創始人合資買回了遊戲所有權。目前的開發團隊決定放棄 Riot 時期未完成的新引擎，轉而使用收購前、約 1 年前的舊版本作為基礎繼續開發，力求讓遊戲能在短時間內與玩家見面。

當然，即便公開了搶先體驗發售日，但 Simon 對於遊戲目前的狀態非常誠實，直接警告玩家：「遊戲目前還不夠好」，強調這款遊戲是真正的「搶先體驗」階段，內容可能會有很多的錯誤且沒有打磨完成。他表示，如果玩家不想要測試一款不完整的遊戲，那就不要預購。目前遊戲基礎版本的價格為 19.99 美元（約新台幣 630 元），還會有其他售價更高的贊助者方案，會贈送一些遊戲內的其他外觀類等道具。Simon 也提到，搶先體驗的重點是在於讓模組創作者和伺服器架設者能提早進駐，通過社群的回饋與合作，逐步把《Hytale》打造成大家夢想中的樣子。