麥塊風沙盒大作《Hytale》確定2026年搶先體驗日期，創始人強調：不能接受的別買！
受到全球無數玩家期待的沙盒生存 RPG 遊戲《Hytale》，經歷了如同雲霄飛車般的開發過程，在被 Riot Games 取消開發後，由《Minecraft》知名伺服器《Hypixel》和《Hytale》原創始人 Simon Collins-Laflamme 買回版權。如今，他正式宣佈將於 2026 年 1 月 13 日展開搶先體驗（Early Access），但也強調無法接受「搶先體驗」的千萬別買。
《Hytale》遊戲最初由知名《Minecraft》伺服器 Hypixel 的團隊開發，主打結合冒險與創造的玩法，被許多玩家認為是一款能挑戰《Minecraft》地位的潛力大作。如今在經歷了多年的沈寂與波折後，官方確認將回歸獨立開發，並重拾 2018 年最初的遊戲願景，讓這款差點取消的遊戲重獲新生。
《Hytale》的開發過程堪稱地獄，曾被爆出工作室在 2020 年被 Riot Games 收購後，高層決定放棄原本的開發成果，轉而開發全新的遊戲引擎來支援跨平台遊玩。卻因為野心太過龐大，導致進度嚴重停滯，最終在 2025 年 6 月遭 Riot 宣布取消。還好原創始人 Simon 積極的和 Riot 進行交流，並在同年 11 月和其他創始人合資買回了遊戲所有權。目前的開發團隊決定放棄 Riot 時期未完成的新引擎，轉而使用收購前、約 1 年前的舊版本作為基礎繼續開發，力求讓遊戲能在短時間內與玩家見面。
當然，即便公開了搶先體驗發售日，但 Simon 對於遊戲目前的狀態非常誠實，直接警告玩家：「遊戲目前還不夠好」，強調這款遊戲是真正的「搶先體驗」階段，內容可能會有很多的錯誤且沒有打磨完成。他表示，如果玩家不想要測試一款不完整的遊戲，那就不要預購。目前遊戲基礎版本的價格為 19.99 美元（約新台幣 630 元），還會有其他售價更高的贊助者方案，會贈送一些遊戲內的其他外觀類等道具。Simon 也提到，搶先體驗的重點是在於讓模組創作者和伺服器架設者能提早進駐，通過社群的回饋與合作，逐步把《Hytale》打造成大家夢想中的樣子。
Hytale early access date is now set for January 13, 2026.
This is true early access, meaning it’s still very much unfinished and broken, but you have my and the team's commitment to make Hytale the game we’ve always wanted it to be. The game isn't good yet; eventually, it will… https://t.co/XkmdCe6Pic
— Simon (@Simon_Hypixel) November 28, 2025
