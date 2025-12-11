麥塊風類魂MMORPG《Dark Craft》免費玩，遊戲GM還能直接介入對抗玩家？

由 Take Top Entertainment 製作的 MMORPG 新作《Dark Craft》近日公開預告與 Steam 商店頁面，本作除了結合麥塊風格、開放地圖、類魂玩法之外，更是一款免費遊戲，特殊的是，遊戲內竟然還會有 GM（Grand Master）直接介入遊戲，讓整個世界看起來真的「活著」。

麥塊法環MMORPG？（圖源：Dark Craft）

《Dark Craft》是一款看起來有著《Minecraft》（麥塊）皮的 MMORPG，整體風格陰鬱黑暗，根據官方說明，遊戲把硬派動作遊戲的戰術深度與 MMORPG 規模結合在一起，所以玩家不會孤身一人，無論是盟友或獵物，你激戰的時候也可能有另一名尋寶者準備奪走你的戰利品。當然，玩家也可以跟朋友組隊一起探索與狩獵、挑戰強大敵人。

本作還有著一個特殊的系統機制，那就是 GM，也可以說是開發團隊的人會直接介入整個世界的運作，他們可以指揮敵人、設置禿席、化身世界首領、發布獨特任務等，讓整個世界不可預測，彷彿整個世界是活的。而《Dark Craft》採用 F2P 免費遊玩機制，雖然不確定是否會販賣影響強度的戰利品，但結合麥塊、類魂、MMORPG 的作品又是免費，沒有道理不嘗試一下吧！

《Dark Craft》尚未公開上市時間，支援繁體中文字幕與介面，有興趣的玩家可以先加入願望清單。

