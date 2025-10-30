麥夠共啊！ 7旬婦不信被詐騙 警勸40分鐘終於阻詐
〔記者陳冠備／彰化報導〕詐騙集團經常利用溫情與高獲利話術，誘使被害人出錢投資虛擬貨幣和黃金期貨。彰化一名72歲婦人，日前透過LINE結識一名陌生人，對方每日噓寒問暖並分享投資獲利訊息，讓婦人信以為真，準備至銀行解除22萬元定存，員警獲報後到場阻止，婦人一度抗拒排斥，但員警耐心拿起婦人手機操作分析，苦口婆心勸說40分鐘，她才醒悟，並配合警方誘出車手，將嫌犯繩之以法。
警方調查，該名婦人今年7月被陌生網友加LINE，對方每日噓寒問暖，並分享投資獲利訊息，逐步取得信任後，再引介「理財專員」將她拉入投資群組。群組內不斷有人分享獲利截圖，使婦人深信不疑，自8月起陸續投入23萬元，購買虛擬貨幣與黃金期貨。
日前婦人前往銀行，堅持解除22萬元定存欲再次投資，行員關懷提問時發現她說詞反覆，立即通報警方。員警到場後，婦人仍抗拒溝通，直說「你免講這麼多！」警方不放棄，耐心分析詐騙話術與假投資網站特徵，並拿婦人手機操作APP，讓她親眼見證所謂「獲利」根本無法兌現，歷經40多分鐘勸說，終於突破其心防。
婦人醒悟後配合警方，依約前往面交地點，北斗分局專案小組隨即埋伏逮捕20多歲林姓車手，查扣現金、手機及點鈔機等證物，全案依詐欺與洗錢防制法移送偵辦。警方呼籲，標榜「高獲利、低風險」的投資邀請多為詐騙，民眾應提高警覺，避免積蓄落入詐團手中。
