麥寮南公用碼頭動工 張麗善：地方繁榮核心引擎

▲縣長張麗善強調，南公用碼頭不只是單一設施，而是帶動港口經濟、產業聚落與地方繁榮的核心引擎。(記者劉春生攝）

雲林縣長張麗善十九日出席麥寮工業園區參加「麥寮南公用碼頭」、「LNG 天然氣接收站」及「天然氣發電廠」聯合動土典禮時表示，能源轉型與港口建設同步啟動，南公用碼頭未來將以雲林工業原料、製成品及一般商品出口為主要服務對象，補足雲林長期缺乏「工商綜合港口」的關鍵拼圖，成為帶動港口經濟、產業聚落與地方繁榮的核心引擎。

張麗善縣長指出，她擔任立委等公職以來，即極力向中央爭取，推動麥寮港改制為工商綜合港，提升雲林縣產業競爭力，惜未獲中央善意回應；她擔任縣長後仍持續推動麥寮港改制，同時發動公投，希望透過公投取得共識，讓最好最優的麥寮港成為雲林產業發展的重要樞紐，遺憾的是在第二階段連署未能達標。但她始終沒放棄，適逢麥寮電廠在能源政策要求轉型的同時，雲林縣政府不忘初衷，向時任經濟部長王美花及交通部爭取南公用碼頭興建，終獲中央同意，且同時感謝台塑企業願意投資興建「南公用碼頭」提供雲林縣「農工商綜合」使用的港口，以促進地方繁榮。這是對雲林產業發展具極高戰略意義的重大建設。

張麗善強調，雲林是典型農工商並重縣市，擁有眾多出口導向產業，過去仰賴外縣市港口，不僅增加運輸成本，也削弱競爭力。南公用碼頭未來對於雲林在地的食品加工、金屬製造、機械製造、橡膠製品、汽車零件及製鞋業的國際貿易交易扮演非常重要的角色，可補足雲林長期缺乏「公用港口」的關鍵拼圖。

張縣長進一步指出，南公用碼頭不只是單一設施，而是帶動港口經濟、產業聚落與地方繁榮的核心引擎。縣府期盼碼頭具備高效能，建請台塑企業進一步評估岸臂式或棧橋式碼頭何者適合雲林發展，希望至少能讓十萬噸級以上的船舶起卸貨為主，才能真正符合產業需求，吸引投資、降低物流成本，讓企業願意留在雲林、根留雲林。未來結合能源轉型與港口建設，雲林將從農工商大縣，邁向兼具能源韌性、產業競爭力與永續發展的關鍵縣市。

雲林縣政府建設處長廖政彥表示，縣府規劃中的「台西智慧綠色產業園區」，面積約八十一.四一公頃，是九+一產業園區中的重要旗艦項目之一。園區以低污染產業為主軸，將引進運輸倉儲、資通訊、批發零售等相關業種，期望吸引台商回流、創造在地就業、促進地方經濟再升級。同時，該園區的發展方向，正是為因應「麥寮南公用碼頭」的開闢，使生產、運輸、出口能夠完整一體化，打造國際化智慧綠色產業聚落。

議長黃凱指出，他與議會同仁都很開心見證麥寮汽電轉型，見證雲林與世界接軌的重要時刻。議會很感謝台塑企業多年來對於地方社會福利與建設支持，同時會持續監督台塑落實工安、環保，兼顧地方發展需求與環境保護。

台塑石化董事長曹明於動工典禮致詞感謝雲林縣長張麗善及各級主管親臨支持，期盼工程動土後能順利推進。曹明強調，台塑石化深耕雲林，未來將持續在能源穩定供應、空氣品質改善及公共安全要求上精益求精，以實際行動回應地方期待，讓縣府與議會對台塑石化的努力感到肯定，也持續支持麥寮工業區各項產業發展。

台電公司董事長曾文生表示，台電與合作夥伴皆是嚴守法規、重視承諾的企業，對於既有合約與地方政府的約定，將確實履行。並期盼工程順利推進，於二零二九年如期完成天然氣發電廠，為國家與地方帶來實質助益。

動土典禮於麥寮工業園區舉行，縣長張麗善、台塑石化董事長曹明、台電公司董事長曾文生、縣政總顧問張清良、議長黃凱、議員蘇俊豪、黃美瑤、王鈺齊、陳乙辰、吳蕙蘭、蘇國瓏、林深、林文彬、蔡永富、顏嘉葦、台西鄉長李文來，及台塑企業人員、協力廠商等人員到場觀禮。