麥寮南公用碼頭動工 雲林港口經濟新引擎

麥寮工業園區「麥寮南公用碼頭」、「LNG天然氣接收站」及「天然氣發電廠」的聯合動土典禮本月19日同步舉行，麗善看到這些重大建設正式啟動，心中很欣慰，這不只是工程動工，更是雲林在產業發展與能源轉型上邁出關鍵的一步。

雲林也擁有許多出口導向的產業，但長期以來卻缺乏屬於自己的工商綜合港口，不得不仰賴外縣市的港口，增加運輸成本，也影響競爭力。南公用碼頭未來完工啟用後，將可服務雲林縣的工業原料、製成品以及一般商品進出口。

其實，從我擔任立法委員時就一直在中央努力爭取麥寮港轉型為工商綜合港，希望提升雲林產業競爭力，當時未獲中央即時支持，但我沒有放棄。擔任縣長後，我持續推動麥寮港改制，並發動公投，凝聚全縣共識，過程不易，但只要能為雲林帶來長遠效益，所有努力都是值得的。

逢麥寮電廠因能源政策轉型，我向時任經濟部長王美花及交通部爭取南公用碼頭興建，終獲中央同意，也特別感謝台塑企業願意投入資源，為雲林打造一座農工商共用的公用港口，這對雲林來說具有高度戰略意義。

我想強調，南公用碼頭不是單一建設，而是帶動港口經濟、產業聚落與地方繁榮的重要引擎。縣府期盼它具備足夠規模與效率，至少能讓10萬噸級以上的船舶起卸貨，能符合產業需求，降低物流成本，讓企業願意留在雲林。

未來，縣府也將結合「台西智慧綠色產業園區」，讓生產、運輸、出口形成完整鏈結，形成具智慧綠色產業聚落，雲林將從農工商大縣邁向兼具能源韌性、產業競爭力、永續發展的縣市。