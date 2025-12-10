麥寮工業區聯外道路改善動工 說明會政府企業齊力出發

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】針對工業區聯外通道長期路面破損、龜裂、下陷導致行車風險高的情況，雲林縣府與台塑企業於9日下午在麥寮工業路端舉行施工說明會，宣布將斥資 1.2 億元整修 工業路 與 雲2線，預計明年上半年完工，提升通行品質與安全。出席者包括縣長 張麗善、交工局長 汪令堯、台塑副總 蔡建樑 以及多位地方民意代表與鄉親。

本次改善範圍涵蓋工業路約 6.2 公里、寬 37 公尺，以及雲2線約 2.7 公里、寬 10 公尺。由於過去長期被重型車輛頻繁使用，路面多處出現龜裂和凹陷，存在安全隱憂。工程將同時施作鋼性路面與改良型瀝青，並加強路基養護，以提升耐壓與耐久性。

施工說明會中，交工局長汪令堯說明，工程將於本月下旬動工，預計歷時 180 天。縣府也將針對民眾關心的其他聯外道路，如雲4-1、雲1-2等，進行會勘，看是否納入後續改善計畫，持續完善鄉親的交通網絡。

台塑副總蔡建樑強調，這次改善由企業養護基金支應，並由縣府專業規劃執行，是公私協力提升基礎設施的典範。他指出，新路面設計將有效提升行車安全與舒適度，降低對環境與車輛的衝擊，也讓通勤與物流更加順暢。

地方民意代表與部分村長在會中也呼籲，未來應持續檢視並改善六輕周邊聯外道路的品質，以保障居民與工區員工的行車安全與方便性。交工局回應將持續會勘並爭取經費，期望整體路網逐步完善。

此次改善工程不僅是解決長年的破損與安全問題，更對提升麥寮地區交通品質、促進地方產業與居民福祉具深遠影響；後續若能搭配周邊道路佈建與維護，將大幅改善區域交通韌性與通行安全。（照片／雲林縣政府 提供）