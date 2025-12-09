麥寮工業路、雲2線路面下陷破損 雲縣府攜手台塑企業改善

寮鄉工業路及雲2線道路改善工程今(9)日下午於長庚醫院前進行施工說明會／雲縣府提供





雲林縣麥寮鄉工業路及雲2線為通往台塑麥寮工業區之重要道路，車流量大且常有大型車輛行經，現況路面出現下陷及多處大面積龜裂破損，有用路安全之虞，遂由縣府主責道路改善工程規劃及發包施作，台塑公司道路養護基金支應1億2千萬元進行改善，預計明年上半年完工，今(9)日下午於長庚醫院前進行施工說明會。

縣長張麗善表示，工業路與雲2線是六輕員工及麥寮鄉親出入的重要道路，因重車壓輾且非常頻繁，路面損壞嚴重，今透過縣府與台塑企業合作，由交工局團隊負責規劃及行政發包作業，及六輕道路養護基金預算超過1億元進行改善。

張麗善指出，工業路改善道路長度為6.2公里，道路寬度37公尺，雲2線2.7公里，道路寬度10公尺，預計明年上半年就能完工；路口處採鋼性路面施作以提升強度，同時進行路基養護提升工程的堅固與品質。另有關議員、代表及村長提出有關六輕周邊聯外道路改善案，也責成交工局進行會勘及經費概估，並尋求經費的挹注，將整體路網建置的更加完善。

台塑副總蔡建樑表示，台塑企業將這2年道路養護基金(每年6千萬)合計1億2千萬用在工業路與雲二線的改善，在路口設置鋼性路面並採用改良型柏油，提升路面強度，提高用路人的安全。

交工局長汪令堯表示，本案預計本月下旬開工，工期180天。至於現場鄉親反應幾處路面改善案，如:雲4-1或雲1-2銜接路面一併改善部分，交工局將進行會勘後爭取經費，或納入明年6千萬道路養護基金辦理，建構民眾用路安全的環境。

