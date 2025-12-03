麥寮港船員行李用品防疫零死角 海關查驗再升級

臺中關提供

▲臺中關提供

臺中關為強化非洲豬瘟防疫，對麥寮港船員行李及船舶日用品查驗再升級，並以「防疫零死角」原則，針對麥寮工業專用港啟動更高強度的查驗作業，對船員行李及船舶日用品實施加大力道，強化零縫隙防疫查核，確保高風險貨物不落地，不流入國內。

非洲豬瘟疫情在亞洲各國仍未完全平息，任何入境船舶上的廚餘、肉類產品或入境調岸船員攜帶的豬肉製品，皆可能成為病毒入侵的風險來源。臺中關表示，麥寮港屬於專業貨運港，入境調岸船員相對較少，但非洲豬瘟一旦入侵，將對國內造成難以估計的衝擊。因此港口防疫不容鬆懈，透過「零縫隙」的查驗策略，海關持續針對港區作業人員及船務代理人員加強宣導防疫措施，藉此提醒所有從業人員及調岸船員，如發現違規攜帶動植物產品，應立即通報海關或主管機關，主動落實全港「人人都是防疫守門人」的理念，並緊盯貨物、行李與船舶用品每一個環節，確保病毒無機可乘。

該關強調，防範非洲豬瘟是長期且持續的工作，駐港關員加強船員行李檢查及供應船舶日用品之查驗，並在港區各作業階段中清查任何可能的漏洞，未來更將與各相關單位協力合作。